Un duo redouté à travers la NFL

L’un martèle lentement sa proie avec son gabarit imposant et des dispositions athlétiques hors du commun. L’autre préfère surprendre l’ennemi par sa vitesse insaisissable. Rares sont les combinaisons aussi létales que celle de Tyreek Hill et Travis Kelce chez les Chiefs pour achever l’adversaire.

Avec Patrick Mahomes qui leur distribue le ballon, il s’agit sans contredit de la menace la plus explosive face aux Buccaneers, dimanche, lors du 55e Super Bowl.

«Je ne suis pas très excité à l’idée d’affronter Hill, Kelce et Mahomes», a grimacé l’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, en ajoutant que le défi serait «formidable».

Kelce, c’est l’ailier rapproché toujours fiable, qui excelle dans toutes les facettes du jeu et que le quart-arrière Patrick Mahomes peut repérer partout quand le terrain se transforme en jungle.

Hill, c’est le petit ailier espacé qui peut s’aligner à n’importe quelle position pour sournoisement courir des tracés variés et mortels.

À eux deux, en finale de conférence, ils ont dansé sur la dépouille des Bills après avoir capté 22 passes pour 290 verges et deux touchés.

Plusieurs excellents duos ont sévi dans la NFL au fil des ans, mais il devient de plus en plus difficile d’en imaginer un aussi redoutable que la paire de Kelce et Hill. Les deux terreurs peuvent-elles être considérées comme l’un des plus dangereux tandems de tous les temps?

«Sans aucun doute», a répondu du tac au tac Travis Kelce quand la question lui a été posée. Nous n’en avons jamais discuté ensemble lui et moi, mais nous savons de quoi nous sommes capables et à quel point le succès de l’un déteint sur l’autre.»

Des chiffres destructeurs

Dans les présentes séries, les deux ont fait des ravages. Hill a établi un record de franchise face aux Bills avec 172 verges. Plus tôt cette saison, il avait anéanti les Buccaneers avec 269 verges et trois touchés.

Quant à Kelce, il revendique cinq matchs d’au moins 100 verges en carrière en séries, un record dans la ligue à sa position.

«Pour un gars de sa stature (6 pi 5 po et 260 lb), Kelce est très agile et léger dans ses mouvements. Quand je le regarde, je me dis : C’est sérieux? Un gros bonhomme comme ça peut courir de tels tracés? C’est fou comme ce gars-là est bon!

«Autant lui que moi, nous ne sommes pas trop dans les chiffres. On veut tous les deux réaliser le gros jeu, mais c’est la victoire qui nous intéresse. On essaie de s’aider à être les meilleurs», a mentionné Hill au sujet du duo terrorisant qu’ils forment.

Mahomes comblé

Autant les projecteurs sont tournés vers Patrick Mahomes chez les Chiefs, autant le quart-arrière reconnaît que de sauter sur le terrain avec des jouets comme Hill et Kelce lui facilite drôlement la vie.

«Ce qui les rend aussi dominants, c’est qu’ils se complètent à merveille. Le fait que Tyreek peut battre la couverture homme à homme et réaliser de gros jeux en profondeur ouvre le milieu du terrain à Travis. C’est ce qui fait d’eux un duo si dynamique. Je suis bien heureux qu’ils soient de mon côté», ne peut s’empêcher de sourire Mahomes.

Même par vidéoconférence, son bonheur était palpable. Presque...