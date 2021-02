PGA: Double égalité en tête à Scottsdale

Les Américains Matthew NeSmith et Mark Hubbard se sont installés en tête de l’Omnium Waste Management Phoenix en signant tous deux une carte de 63 (-8) lors de la ronde initiale, présentée jeudi à Scottsdale en Arizona.

NeSmith a entrepris le parcours en force, réussissant un aigle et quatre oiselets sur le premier neuf. Il a rajouté deux oiselets sur le neuf de retour pour finalement retrancher huit coups à la normale de 71.

Pour sa part, Hubbard a conclu sa journée de travail avec cinq oiselets à ses six derniers trous.

NeSmith et Hubbard sont suivis de près par leurs compatriotes Nate Lashley et Sam Burns, qui ont joué 64 (-7) jeudi. Burns a réussi pas moins de neuf oiselets, mais a tout de même commis deux bogueys.

L’Américain Steve Stricker pointe quant à lui au cinquième rang, à deux coups des meneurs.

Adam Hadwin a réussi la meilleure performance canadienne de la journée en bouclant le parcours avec un pointage de 67 (-4). Auteur de quatre oiselets, le Saskatchewanais a pris le 12e rang et accuse quatre coups de retard sur le sommet.

L’Ontarien Corey Conners est quant à lui 37e après avoir joué une première ronde de 69 (-2). Il est à égalité avec 12 autres golfeurs, dont les Américains Chez Reavie et Matt Kuchar.

Pour sa part, le Manitobain Nick Taylor a retranché un coup à la normale de 71, enregistrant notamment six oiselets et cinq bogueys. Il se trouve au 50e rang, en compagnie du Nord-Irlandais Rory McIlroy et 18 autres golfeurs.

Champion en titre du tournoi, l’Américain Webb Simpson a connu une première sortie très difficile en jouant deux coups au-dessus de la normale. Il est présentement 108e, à 10 coups de la tête.