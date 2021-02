Pas de boycottage des JO de 2022

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury et la patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin peuvent notamment se réjouir: le Comité olympique canadien (COC) a bel et bien l’intention d’envoyer ses athlètes aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin prévus en 2022.

Dans une lettre diffusée jeudi, le COC écarte donc la possibilité d’un boycottage malgré, écrit-on, des enjeux sociopolitiques en Chine susceptibles d’inciter certains à demeurer à la maison.

Le chef de la direction et secrétaire général du COC, David Shoemaker, a transmis son message, tout comme Karen O’Neill, qui assume les mêmes fonctions au sein du Comité paralympique canadien.

«Bien qu’il existe de profondes divisions au sein du G20, notamment sur des enjeux importants de souveraineté, de territoires et de droits de la personne, les gouvernements disposent d’outils importants pour les traiter de façon significative. Un boycottage des Jeux olympiques et paralympiques n’en fait pas partie, puisque ceux-ci contribuent plutôt à bâtir des liens et à ouvrir des portes pour utiliser ces outils», a-t-on ainsi indiqué.

Augmenter la cadence

Du côté des athlètes, il s’agit d’un certain soulagement, même si la pandémie de COVID-19 laisse toujours planer un climat d’incertitude. Somme toute, le refus de boycottage se traduit par un stress en moins.

Parmi tant d’autres, Kingsbury tentera notamment de défendre son titre olympique à l’épreuve des bosses en 2022, tandis que Boutin, triple médaillée à Pyeongchang (2018), voudra certainement garnir un peu plus sa collection.

«À un an des Jeux, mon message aux athlètes est d’aborder la situation une étape à la fois et de mettre l’accent sur leurs objectifs alors qu’ils augmenteront la cadence sur le parcours vers les Jeux olympiques», a pour sa part déclaré la chef de mission du COC pour les Jeux de 2022, Catriona Le May Doan.

Un bilan troublant

Parmi les enjeux sociopolitiques présents en Chine, on a mentionné un «bilan troublant» en matière des droits de la personne, soulignant l’oppression des Ouïghours musulmans et la détention des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor.

«Nous croyons que les intérêts de tous les Canadiens et de la communauté mondiale progresseront davantage grâce aux compétitions et par la célébration des performances et des valeurs canadiennes sur la scène olympique et paralympique», ont ajouté les auteurs de la lettre du COC.