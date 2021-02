Les Warriors se font plaisir à Dallas

Les Warriors de Golden State ont profité de Mavericks de Dallas en manque de confiance pour s’imposer largement par la marque de 147 à 116, jeudi soir, au American Airlines Center.

L’équipe locale a désormais perdu sept de ses huit derniers matchs, ce qui en faisait une cible facile pour la puissante attaque des Warriors. Ceux-ci ont inscrit plus de 35 points lors de chaque quart. Dallas a tenu le coup en première mi-temps, ayant même les devants par deux points après 24 minutes.

Le rythme imposé par Golden State a été trop dur à suivre par la suite et les Mavericks ont été limités à seulement 40 points en seconde moitié de match.

Kelly Oubre fils a mené l’équipe californienne avec 40 points. Le joueur de 25 ans a même imité son illustre coéquipier Steph Curry en complétant sept de ses 10 tentatives de lancers du centre-ville.

La performance de Curry n’est pas à minimiser non plus, lui qui a réussi quatre tirs de trois points et récolté 28 points.

Du côté des vaincus, Luka Doncic a mené les Mavericks avec 27 points, suivi par Kristaps Porzingis et ses 25 points.

Ailleurs dans la NBA

À Philadelphie, les Trail Blazers de Portland ont mis fin à la séquence de quatre victoires des 76ers en s’imposant 121 à 105.

Après une première demie chaudement disputée, d’où les deux formations sont sorties à égalité 57 à 57, les visiteurs ont dominé le troisième quart 40 à 19. L’équipe locale s’est ressaisie au dernier engagement, mais les dommages étaient faits.

Joel Embiid a encore une fois excellé du côté des 76ers avec une récolte de 37 points. Chez les Trail Blazers, Gary Trent fils s’est signalé en inscrivant 24 points.

À Atlanta, les Hawks ont subi une troisième défaite consécutive en s’inclinant 112 à 91 devant le Jazz de l’Utah.

Rudy Gobert a réussi un double-double chez les visiteurs en inscrivant 11 points et 12 rebonds. C’est toutefois Jordan Clarkson qui a été le plus prolifique du côté du Jazz avec une production de 23 points. Chez les Hawks, John Collins a été le meneur avec ses 17 points.

L’équipe locale semblait plutôt à plat en début de match, alors qu’elle n’a enregistré que 37 points en première demie. Bien qu’elle ait réussi à élever son jeu d’un cran en deuxième, elle a encore une fois été dominée par le Jazz qui a inscrit 67 points contre 54.