Jonathan Drouin file le parfait bonheur

Jonathan Drouin ne peut qu’apprécier la stabilité, d’autant plus qu’il évolue sur un trio complété par Josh Anderson et Nick Suzuki depuis le début de la saison du Canadien de Montréal.

«Je l’ai vu direct au camp. Dès la première journée, on avait une belle chimie, a commenté Drouin, jeudi. Je pense que notre trio va bien. On a encore des choses qu’on peut travailler, mais je crois qu’on s’en va dans la bonne direction.»

Sur le plan des statistiques, Suzuki, Drouin et Anderson comptent respectivement 11, 9 et 8 points. Après 10 matchs, Drouin se signale également avec un différentiel de +7.

«Il y a des matchs où tu ne te sens pas à ton meilleur en partant, mais le but est d’être efficace à d’autres places, a noté l’attaquant québécois. Si mon nom n’est pas sur la feuille de pointage, je veux être efficace autrement sur la patinoire. Pour notre trio, c’est ça. On veut être efficaces et créer des chances de marquer. Ce n’est pas à chaque match que tu vas faire deux buts ou que ton trio va faire deux buts. On veut simplement trouver une manière d’aider l’équipe à gagner.»

Claude Julien satisfait

Si Drouin vante lui-même ses deux partenaires à l’attaque, l’entraîneur-chef Claude Julien a aussi des bons mots à l’endroit du trio.

«Jonathan et Nick sont des joueurs avec de très bonnes habiletés et ils ont une très bonne vision. Il y a une bonne chimie qui se bâtit, a notamment commenté Julien, faisant également allusion à la vitesse et au jeu physique d’Anderson. Ce sont trois bons joueurs à leur façon.»