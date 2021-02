Le Canadien n’a aucunement l’intention de prendre les Sénateurs d’Ottawa à la légère, ce jeudi soir à Montréal, dans une soirée qui sera notamment marquée par le port des uniformes «rétro».

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

«Ça ne dérange pas contre qui on joue, a répondu franchement l’attaquant québécois Jonathan Drouin, en vidéoconférence, jeudi matin. Peu importe le classement, pour eux, ça ne va pas bien, mais ce n’est pas vraiment notre problème. On doit jouer notre match. On s’en fout un peu contre qui on joue, on doit s’améliorer à chaque jour. Si on continue de la façon qu’on a joué nos derniers matchs, on devrait être corrects.»

«En général, on ne se concentre pas trop sur ceux qu’on affronte, mais davantage sur nous, a corroboré le défenseur Joel Edmundson. On va prendre ça comme les autres matchs et essayer de donner le ton tôt dans la rencontre. Ça va être un match avec de la vitesse, nous sommes prêts pour la guerre.»

Le CH et les Sénateurs s’affronteront pour la première fois cette saison. Si le Tricolore caracole au sommet du classement de la section Nord, avec une récolte de 16 points en 10 matchs, c'est tout le contraire pour la formation d’Ottawa. En effet, la bande de D.J. Smith n'a obtenu qu'un seul gain en 10 occasions depuis le début de la campagne et croupit dans les bas-fonds de cette même section avec trois points.

«C’est le genre de match que lorsqu’on regarde où ce que l’adversaire est au classement, ça peut-être un match-piège, a convenu l’entraîneur-chef Claude Julien. Mais on sait que n’importe qui peut battre n’importe qui dans cette ligue et à n’importe quel moment.»

Jonathan Drouin

Joel Edmundson