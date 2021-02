Une soirée mémorable pour VanVleet

Fred VanVleet se souviendra longtemps de cette victoire de 123 à 108 signée contre le Magic d’Orlando mardi, au cours de laquelle il a établi un record d’équipe en inscrivant 54 points.

DeMar DeRozan détenait l’ancienne marque de 52 points depuis le 1er janvier 2018. VanVleet a également surpassé la marque de 53 points établie par Moses Malone en 1982 pour le plus grand nombre de points inscrits par un joueur non repêché au cours d’un même match.

«C’est incroyable. Je suis vraiment honoré de me retrouver dans la même phrase que ces deux gars. C’était une soirée spéciale, à plusieurs niveaux», a lancé VanVleet à l’issue de la rencontre.

«J’essaie d’en profiter maintenant, mais ce n’est pas un championnat ou quoique ce soit du genre. C’était un bon match pour moi. Je vais apprécier tout l’amour dans les prochaines heures et me préparer ensuite pour le prochain match.»

Un gagnant

Cette performance étincelante lui a évidemment valu de nombreux éloges dans le vestiaire des Raptors. À commencer par ceux de Kyle Lowry.

«C’est un gagnant, aussi simple que ça, a dit Lowry, qui a réussi un triple-double dans la victoire, son 15e avec Raptors.

«Il veut gagner et il veut aider son équipe à gagner au plus haut niveau. C’est pour ça qu’il est spécial. C’est un gars qui joue intensément et qui fait tout ce qu’il faut pour gagner des matchs.»

L’entraîneur-chef des Raptors Nick Nurse était lui aussi épaté par la prestation magistrale de VanVleet, qui en est à sa cinquième saison avec les Torontois.

«Un joueur non repêché qui arrive à faire ça, c’est vraiment incroyable, a lancé Nurse, qui reconnaît toute l’énergie que VanVleet apporte à l’attaque des siens.

«C’est sa signature, son caractère, sa manière de jouer (...) Il est prêt, il joue dans les deux sens du terrain et il joue solidement presque chaque soir. C’est sa manière de jouer. Le crédit lui revient, c’est formidable qu’il puisse faire ça.»

Après avoir aidé les Raptors à gagner le championnat de la NBA en 2019 et s’être établi comme un pilier de l’équipe la saison suivante, VanVleet a paraphé une entente de quatre ans de 85 millions $ avant le début de la présente campagne.