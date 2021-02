Un duo plutôt solide chez les Flames

Les Flames de Calgary comptent sur une paire de défenseurs assez fiable avec Noah Hanifin et Christopher Tanev depuis le début de la saison, ce qui constitue une bonne nouvelle pour le capitaine Mark Giordano et les autres membres de la brigade d’arrières.

Preuve de la solidité de leur jeu, Hanifin et Tanev ont concédé leur premier but à forces égales de la campagne durant le match de mardi contre les Jets de Winnipeg. S’ils peuvent continuer sur cette voie et que le gardien numéro 1, Jacob Markstrom, reste en contrôle, les Flames pourraient faire vivre à leurs rivaux des soirées frustrantes. Le Canadien de Montréal peut d’ailleurs en témoigner, lui qui a été blanchi 2 à 0 par Calgary, samedi.

«Ils ont vraiment bien joué, a déclaré Giordano au journal "Calgary Sun" au sujet de la deuxième combinaison défensive. Nous savions tous que l’arrivée de Tanny [acquis par le marché des joueurs autonomes] serait immense pour notre club. J’ai toujours cru qu’il était sous-estimé en ce qui a trait à ses habiletés pour faire circuler la rondelle et patiner. C’est globalement un bon défenseur. Et ensemble, ils ont trouvé la chimie rapidement. Ils font bien tous les deux. Et je crois qu’Hanny semble à son mieux depuis que Tanev est ici.»

«J’aime comment notre défense travaille et ça comprend les six d’entre nous. Peu importe qui se trouve dans l’autre formation, nous avons beaucoup de confiance envers chaque paire», a ajouté le vétéran qui évolue aux côtés de Rasmus Andersson sur le premier duo.

Des statistiques impressionnantes

Avant la partie de mardi, Hanifin avait totalisé 136 min 22 s sans donner de but à cinq contre cinq. Dans le cas de son partenaire, on parlait de 127:10. Malgré le filet marqué par Derek Forbort à leurs dépens, ils n’ont pas à rougir de leur rendement. Lorsque Tanev et son complice se trouvent sur la patinoire, Calgary domine 5 à 1 ses rivaux pour les buts cette saison et 69 à 38 pour le nombre d’occasions de compter.

«C’est un peu notre travail, vous savez, a affirmé Hanifin. Il s’agit de jouer contre les meilleurs trios et de réduire leurs chances de marquer. En même temps, il faut créer de l’offensive et ne pas seulement se défendre constamment. C’est la raison principale pour laquelle nous avons accompli un bon travail ensemble. On ne se cramponne pas en arrière. On joue, on garde possession du disque et on réalise des jeux en zone adverse, même contre les trios principaux de l’autre club.»

Aussi, l’ancien des Hurricanes de la Caroline est heureux de miser sur une présence rassurante à sa droite. Signataire d’un contrat de quatre ans et de 18 millions $ en octobre, Tanev a 523 matchs d’expérience à son actif. Il n’est pas étranger à l’amélioration de Hanifin, l’entraîneur-chef Geoff Ward soulignant notamment la semaine passée qu’il est devenu plus conscient de sa défense et moins soucieux de toujours vouloir la rondelle.

«Je suis très en confiance et je pense que Chris est une grande explication de cela, a admis Hanifin. Il m’a permis de prôner mon style de jeu, soit d’être agressif en attaque et de m’impliquer, et c’est agréable de jouer à ses côtés. Il est toujours au bon endroit, ce qui rend mon travail beaucoup plus facile.»