Erick Torres de retour à Atlanta

L’Atlanta United FC a réembauché l’attaquant Erick Torres en lui accordant un contrat, mercredi.

L’athlète de 28 ans était joueur autonome après avoir évolué avec la formation de la Géorgie la saison passée. Il a disputé 13 matchs en 2020, effectuant quatre départs, et obtenu un but ainsi qu’une mention d’aide. Le vétéran mexicain a toutefois été ennuyé par une entorse au genou lui ayant fait manquer un mois d’activités.

«"Cubo" a eu une influence positive au sein de notre organisation. [...] Il amènera davantage de compétition dans notre groupe d’attaquants. C’est un gars d’expérience qui comprend la ligue et qui a exprimé son désir à servir de mentor à nos jeunes», a déclaré le directeur technique de l’équipe, Carlos Bocanegra, par voie de communiqué.

Torres a totalisé plus de 230 rencontres au niveau professionnel en carrière. Il revendique 65 buts dans les duels de club. Avant de se retrouver à Atlanta, il a porté l’uniforme de la formation de Tijuana, dans la Liga MX, durant deux ans. Sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles de la Major League Soccer en 2014, il a récolté 36 filets en 93 affrontements de saison régulière du circuit Garber entre 2013 et 2017 avec le Chivas USA et le Dynamo de Houston.