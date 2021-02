«St-Louis m’a enseigné tellement de trucs»

Ceux qui croyaient l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos sur la pente descendante ravalent durement leurs paroles ces jours-ci.

Le numéro 91 est bien remis de ses problèmes physiques de 2020.

Opéré à quelques reprises à l’abdomen, il compte déjà neuf points en sept matchs et a touché la cible pour la quatrième fois de la campagne, lundi, dans un gain de 5 à 2 aux dépens des Predators de Nashville. La formation floridienne peut le remercier pour l’avoir aidée à gagner cinq de ses sept affrontements jusqu’ici.

D’ailleurs, son filet inscrit en deuxième période lui a permis d’établir une nouvelle marque de l’histoire du Lightning. Avec 301 points récoltés en avantage numérique dans l’uniforme de Tampa Bay, il a devancé Martin St-Louis. Le vétéran est aussi très fier d’entendre son nom dans la même phrase que St-Louis et Vincent Lecavalier, auteur de 297 points avec un homme en plus chez les «Bolts».

«Disons que c’est le genre de fait d’armes dont vous ne prenez connaissance qu’au moment où on affiche un message sur le tableau indicateur et que les gars commencent à vous féliciter. Chaque fois que vous vous retrouvez avec Marty et Vinny dans le livre des records, ici à Tampa, cela vous rappelle que vous êtes là depuis longtemps et chanceux d’avoir eu beaucoup de succès. Espérons qu’il y aura plusieurs autres points en supériorité numérique», a affirmé Stamkos au site NHL.com.

«C’est bien de se retrouver dans l’édifice et de faire partie de l’organisation pour assister à des accomplissements comme celui-là, a ajouté l’entraîneur-chef Jon Cooper. Je n’ai pas réalisé qu’il était si près de ce record avant qu’il ne l’égale l’autre soir. Vous avez les deux noms qui le suivent [St-Louis et Lecavalier] et leurs chandails se trouvent dans les hauteurs de l’aréna. Il est donc en belle compagnie. [...] Et je suis sûr que ces deux-là ont souvent été à l’origine de ses buts en avantage numérique. Je pense qu’ils se sont aidés mutuellement pour en arriver là. Ce n’est pas seulement bon pour Stammer, mais pour eux tous.»

De la reconnaissance

Le capitaine du Lightning a obtenu passablement de succès en côtoyant St-Louis, qui a évolué à Tampa durant les six premières campagnes de la carrière de son ex-comparse. Ce dernier lui en est encore très reconnaissant aujourd’hui.

«Nous passerions la soirée à parler si je nommais chaque aspect. Il m’a enseigné tellement de trucs quand je suis arrivé dans la ligue. D’abord, son éthique de travail est contagieuse, juste à voir comment il se comporte en professionnel et il s’ajuste comme joueur. Si vous souhaitez être dans l’élite de ce circuit, vous devez être constamment bon, ce qu’il était, bien sûr, a souligné Stamkos au site officiel du club. Il savait où aller sur la glace sans la rondelle. C’est ce qu’il m’a montré à un jeune âge; comment lire le jeu. Certes, sur l’attaque massive, il était une sorte de fabricant de jeux et j’étais le tireur. Ce fut plaisant et je suis privilégié de l’avoir eu de mon côté. Plus tard, il y a eu Kuch [Nikita Kucherov] et d’autres solides joueurs pouvant réaliser des jeux en avantage numérique. Merci à eux de m’avoir aidé à atteindre les 301 points.»