Shea Weber: Marc Bergevin avait vu juste

Publié aujourd'hui à 08h54

Mis à jouraujourd'hui à 08h54

Ce soir, Shea Weber atteindra le prestigieux plateau des 1000 matchs dans la LNH. Et à le regarder aller depuis le début de la saison, Weber me donne l’impression qu’il a encore de bonnes saisons devant lui.

Son arrivée à Montréal fut un moment émotif pour les partisans. Ils étaient nombreux à être déçus, fâchés et choqués de voir Weber arriver à Montréal.

C’est que Subban avait polarisé l’intérêt des amateurs au Québec. Son charisme, sa personnalité attachante, sa fougue, son énergie et son grand talent avaient touché droit au cœur une population tout entière. Les jeunes comme les moins jeunes aimaient profondément Subban.

De son côté, Weber jouait dans l’anonymat de Nashville. Toutefois, l’excellence de son jeu était saluée et reconnue à travers la LNH. Leader né, fiable, puissant et robuste, Weber possédait des qualités grandement recherchées par toutes les équipes de la LNH et c’était le cas des Canadiens.

Pour l’obtenir, le CH devait donner Subban.

Plusieurs avaient le cœur brisé. Plusieurs étaient aveuglés par l’aura que Subban avait su créer à Montréal. À l’époque, j’avais l’impression que les gens refusaient d’apprécier ce que les Canadiens recevaient en retour.

Bientôt cinq ans après la transaction, le constat que je dresse est le suivant. Cet échange historique est devenu un moment charnière dans la période actuelle de l’histoire des Canadiens.

En Weber, Marc Bergevin est allé chercher son leader, son capitaine, sa pierre d’assise, son mentor et son phare dans la nuit.

L’arrivée de Weber s’inscrit dans cette transition qu’avait amorcée Bergevin il y a quelques années et qui se traduit avec les succès que l’on observe cette année.

En obtenant Weber, le DG du Tricolore a changé la philosophie de l’entreprise. Un changement drastique qui a pris beaucoup temps avant d’être compris et accepté par plusieurs amateurs.

Les joueurs du CH suivent l’exemple donné par Weber. Ce dernier agit de façon exemplaire sur la patinoire et à l’extérieur de celle-ci. Sa façon de se comporter et son regard sérieux intimident ses coéquipiers. Si les joueurs ne respectent pas les paramètres collectifs de l’équipe, Weber va se charger de leur faire comprendre autant dans le vestiaire, durant un entraînement ou pendant un match.

Et le rendement de Weber sur la patinoire lui permet aussi de se démarquer. Depuis son arrivée à Montréal (saison 2016-17), Weber occupe le huitième rang pour les buts marqués (54) par les défenseurs de la LNH et la deuxième place pour les buts en avantage numérique (24) pour un arrière du circuit Bettman.

Le but de ce texte n’est pas de discréditer ou dénigrer P.K. Subban. Pas du tout! Il s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs dans la dernière décennie. Son trophée Norris (2013) et ses deux nominations (2015 et 2018) pour ce même honneur sont là pour le prouver.

Il faut simplement reconnaître, avec rationalité et honnêteté, que les Canadiens ont gagné cet échange.