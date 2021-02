Les Huskies doublent le Phoenix

Menés par Charles-Édouard Drouin, les Huskies de Rouyn-Noranda ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 4 à 2, mardi soir, au Centre Marcel Dionne.

L’attaquant de 19 ans a inscrit le but gagnant et le filet d’assurance de sa formation. Le natif de Saint-Georges est tout feu tout flamme présentement, lui qui a amassé quatre buts et trois aides à ses trois dernières parties.

Les autres butteurs des Huskies ont été Édouard St-Laurent et Oleksii Myklukha. Dans le cas du second, il s’agissait de sa première réussite de la présente campagne.

La réplique du Phoenix est venue du bâton de Joshua Roy, qui a fait bouger les cordages à deux reprises. L’espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale a maintenant touché la cible à 13 reprises en 2020-2021. Cela le positionne au quatrième rang des buteurs du circuit Courteau.

La mauvaise séquence du Drakkar prend fin

Au Colisé Financière Sun Life, le Drakkar de Baie-Comeau a mis fin à une séquence de cinq revers consécutifs en venant à bout Cataractes de Shawinigan au compte de 4 à 3 en fusillade.

La formation de la Côte-Nord se dirigeait vers une autre défaite, mais Gabriel Belly-Pelletier a créé l’égalité avec sept secondes à faire au temps réglementaire.

Nathaël Roy a été l’unique marqueur de la séance de tirs de barrage, tandis qu’Alex Labbé et Julien Létourneau ont touché la cible plus tôt dans la partie pour les vainqueurs.

Du côté des Cataractes, Charles Beaudoin a sonné la charge. Le Bromontois a inscrit deux buts. Lorenzo Canonica a aussi fait bouger les cordages pour le club de la Mauricie.