Toffoli propulse le CH au 1er rang de la LNH!

Tyler Toffoli a une fois de plus excellé contre son ancienne équipe, inscrivant deux buts et obtenant une mention d'aide pour permettre aux Canadiens de Montréal de vaincre les Canucks de Vancouver au compte de 5 à 3, mardi au Centre Bell.

L’attaquant a maintenant inscrit huit buts en cinq matchs contre la formation de la Colombie-Britannique cette saison. Il a touché la cible neuf fois, ce qui l’a propulsé au sommet des marqueurs du circuit avant les matchs de fin de soirée.

Parallèlement, le Tricolore montre une excellente fiche de 4-0-1 contre les Canucks. Le club s’est par ailleurs emparé du tout premier rang du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH) en vertu d’un dossier de 7-1-2 bon pour 16 points, devant les Maple Leafs de Toronto, les Flyers de Philadelphie et les Capitals de Washington.

Les bons coups de Bergevin

Si Toffoli a réussi un doublé, c’est toutefois une autre acquisition du directeur général Marc Bergevin lors de la saison morte, Josh Anderson, qui a lancé les festivités.

L’attaquant de puissance a réussi les deux premiers filets de la rencontre en première période. Il compte ainsi six réussites depuis le début de la saison. Mardi, Nick Suzuki a récolté une mention d’aide sur chaque filet de son compagnon de trio.

Deux autres nouveaux venus se sont également signalés. Le défenseur Joel Edmundson a récolté une mention d’aide et le gardien Jake Allen a réalisé 36 arrêts pour signer une troisième victoire en quatre départs. Antoine Roussel, Elias Pettersson et Tanner Pearson l’ont déjoué.

À l’autre bout de la patinoire, Thatcher Demko a été mis à l’épreuve 32 fois

Jean-Philippe Bertrand discute de Josh Anderson et Tyler Toffoli dans le balado La Dose du 3 février.

En bref

Le capitaine du Canadien Shea Weber disputait un 1000e match en carrière. Il devenait ainsi le 346e joueur de l’histoire du circuit Bettman à atteindre ce plateau. Le Tricolore lui a rendu hommage avec un vidéo diffusé sur l’écran géant lors d’un arrêt de jeu en première période.

Quelques instants plus tard, un deuxième vidéo, cette fois avec les bons mots de ses anciens coéquipiers des Predators de Nashville, était également diffusé. Il a récolté une mention d'aide.

L’entraîneur-chef Claude Julien a poursuivi la rotation dans sa brigade défensive. Après avoir retiré Brett Kulak de la formation pour faire une place à Victor Mete, lundi, le pilote a cette fois laissé la recrue Alexander Romanov de côté. Kulak et Mete formaient ainsi la troisième paire de l’équipe. Kulak s'est fait complice d'une réussite.

Jeff Petry a complété la marque dans une cage déserte après avoir récolté une aide. Ses 13 points le plaçaient, avant les matchs de fin de soirée, au premier rang parmi les arrières du circuit.

Les Sénateurs d’Ottawa seront maintenant de passage au Centre Bell, jeudi, et les deux clubs se retrouveront deux jours plus tard dans la capitale nationale.

Voyez tous les buts de la rencontre ci-dessous.

TROISIÈME PÉRIODE

19:54 - BUT! Jeff Petry ferme les livres avec un but dans un filet désert et Tyler Toffoli obtient son troisième point de la rencontre.

19:18 - BUT! Tanner Pearson rend les choses intéressantes en fin de rencontre alors qu'il réduit l'écart à un seul but avec 42 secondes à faire.

03:59 - Josh Anderson est puni pour avoir accroché Nils Hoglander.

00:53 - BUT! Elias Pettersson déjoue Jake Allen à l'aide d'un lancer parfait dans la lucarne en avantage numérique.

00:00 - Début du troisième tiers.

DEUXIÈME PÉRIODE

19:03 - Brett Kulak est puni pour coup de bâton à l'endroit de Nils Hoglander.

15:47 - BUT! Tyler Toffoli inscrit le plus beau but des Canadiens cette saison!

12:29 - BUT! Tyler Toffoli redonne une avance de deux buts aux Canadiens en faisant dévier un lancer de Joel Edmundson.

08:12 - Tanner Pearson est puni pour avoir accroché Artturi Lehkonen.

07:29 - Jonathan Drouin est puni pour avoir fait trébucher Alexander Edler.

04:20 - BUT! Antoine Roussel marque et rend hommage à son ancien agent, Christian Daigle, décédé la semaine dernière, en pointant vers le ciel.

01:53 - Antoine Roussel est puni pour avoir donné un coup de genou.

00:00 - Début de la période médiane.

PREMIÈRE PÉRIODE

17:00 - BUT! Josh Anderson marque encore, cette fois en faisant dévier un tir de Brett Kulak. Nick Suzuki récolte une autre aide.

13:53 - BUT! Josh Anderson ouvre la marque en récupérant une rondelle libre devant le filet. Ben Chiarot et Nick Suzuki obtiennent des mentions d'aide.

10:09 - Les Canucks sont punis pour avoir envoyé trop de joueurs sur la glace en même temps.

Mi-période - Les Canadiens rendent hommage à Shea Weber pour son 1000e match.

08:56 - Alexander Edler est puni pour double-échec à l'endroit de Corey Perry.

00:00 - Début de la rencontre.