Claude Julien commente le dossier Victor Mete

Interrogé sur la situation de Victor Mete, l'attaquant des Canadiens de Montréal Nick Suzuki a salué l'attitude de son coéquipier, qui affrontera les Canucks de Vancouver, ce soir.

Sujet de l'heure chez le CH, le camp du défenseur de 22 ans affirme avoir exigé une transaction au cours des derniers jours.

Voyez les points de presse de Claude Julien et de Nick Suzuki dans la vidéo, ci-dessus.

• À lire aussi: Les débuts de Mete face aux Canucks

• À lire aussi: Victor Mete doit saisir sa chance

Selon Suzuki, Mete n'est en rien une distraction pour ses camarades.

«Il se comporte comme un vrai professionnel, assure le no 14. Je le vois tous les jours au gym et il s’entraîne fort. Il se tient prêt pour intégrer la formation lorsqu'il le pourra. Il attend son tour.»

Quant à celui qui cédera sa place à Mete, Suzuki se dit impressionné par sa prestance.

«Brett Kulak joue bien. Les gens l’ont vu dans la bulle à Toronto, où il a joué avec beaucoup de confiance. Évidemment, je n’ai pas beaucoup de contrôle sur les décisions de l'entraîneur».

Une discussion avec Julien

Quant à l'entraîneur-chef Claude Julien, Mete n'est pas dans les mauvaises grâces des décideurs, même s'il trouve malheureux que son voeu d'être échangé soit connu sur la place publique depuis samedi soir.

«Malheureusement, ces choses-là deviennent publiques. Tout ce que je fais, c’est de diriger notre équipe. Je vais le dire franchement: on avait toute l’intention d’utiliser Victor ce soir. Ça faisait partie de notre plan.»

Mete a disputé 171 matchs au cours des trois dernières saisons, accumulant quatre buts et 31 points en 171 parties. Le pilote franco-ontarien dit avoir eu une discussion avec le jeune Ontarien, la semaine dernière, pour lui dire d'être prêt à jouer.

«Je lui ai dit qu'on voulait l'insérer dans la formation bientôt. Il a connu un bon camp et on ne veut pas laisser un joueur dans les gradins trop longtemps. Je lui ai dit qu'on lui trouverait une place et, ce soir, c'est le bon moment de commencer.»

Anderson de retour

Par ailleurs, Josh Anderson était sur la glace pour la séance d’entraînement après avoir été retiré de la dernière rencontre du club en raison de symptômes grippaux. Il a depuis obtenu au moins deux résultats négatifs à des tests de dépistage de la COVID-19.

L'attaquant Joel Armia ne prendra pas part à la rencontre, lui qui est à l'écart du jeu depuis plus d'une semaine. Il a toutefois encore une fois patiné une vingtaine de minutes avant ses coéquipiers.