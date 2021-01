Un premier choc entre les surdoués allemands

Le match de dimanche entre les Sénateurs d’Ottawa et les Oilers d’Edmonton ne sera que le premier chapitre d’une confrontation entre les deux surdoués allemands Tim Stützle et Leon Draisaitl.

Stützle, le plus jeune des deux, est bien au courant des succès retentissants de son compatriote lors des dernières années. L’ailier gauche de 19 ans a le plus grand des respects pour le vainqueur des trophées Hart, Ted-Lindsay et Art-Ross en 2019-2020, qui est une bouffée d’air frais pour le hockey allemand.

«J’aime beaucoup la façon dont il joue et la façon [qu’il se conduit] sur la glace et en dehors, a expliqué Stützle en conférence de presse, samedi. Ça aide beaucoup de jeunes joueurs. Il est une idole pour tous les joueurs de hockey allemands. En ce moment, il commence à être très connu partout dans le monde du hockey et tout le monde le connaît. C’est une bonne chose pour le hockey allemand.»

Comme Draisaitl il y a quelques années, Stützle fait partie de la nouvelle génération de talentueux hockeyeurs provenant du pays européen. Pour cause, il a été choisi au troisième rang total du repêchage de l’an dernier par les Sénateurs.

Duel excitant

Stützle sera nez à nez pour la première fois avec Draisaitl sur une patinoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le jeune joueur a mentionné que l’athlète des Oilers lui avait offert son aide par le passé. Les choses devraient être un peu différentes dimanche soir.

«Nous avons échangé des textos quelques fois, il voulait seulement me souhaiter bonne chance, et que si j’avais des questions, je pouvais le rejoindre, a-t-il raconté. C’est une bonne chose, et il est là pour tous ceux qui ont des questions. Il a encore une superbe saison et il aura certainement une incroyable carrière dans la LNH.

Stützle , qui a un but en cinq matchs cette année, sait que ce sera une tâche ardue de jouer contre Draisaitl, qui est bien entendu flanqué de Connor McDavid chez les Oilers.

«J’ai vraiment aimé regarder Connor McDavid et Draisaitl jouer lorsque j’étais enfant... Je vais jouer contre eux et je veux gagner», a-t-il annoncé avec confiance.