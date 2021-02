Paul Maurice brasse ses cartes

Cherchant des solutions pour solidifier le jeu défensif de son club, l’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, a modifié ses deux premiers trios.

À l’entraînement, dimanche, Mark Scheifele et Blake Wheeler évoluaient en effet sur deux trios différents. Scheifele était au centre d’une combinaison complétée par Andrew Copp et Nikolaj Ehlers, tandis que Wheeler s’entraînait en compagnie de Paul Stastny et de Kyle Connor.

«Il y a six joueurs avec qui nous cherchons à générer de l’attaque, et en même temps, à concéder moins [de buts], a expliqué le pilote, lors d’une vidéoconférence, dimanche. J’ai jonglé avec ces idées. Vous le faites tout le temps, vous cherchez toujours quelles seront vos prochaines combinaisons. Comment faire débloquer un gars? Bien, nous en sommes venus à ça.»

Pas excellent

Maurice réagissait ainsi aux performances défensives des trois dernières parties, au cours desquelles la formation du Manitoba a concédé quatre buts chaque fois.

Il est toutefois bien conscient que les efforts doivent également venir de la brigade défensive, Dylan DeMelo (-4) et Josh Morrissey (-3) ayant particulièrement mal paru dans la récente défaite de 4 à 1 devant les Canucks de Vancouver, samedi.

«Nous avons des gars à l'arrière qui peuvent aussi faire partie [de la solution]. Je ne pense pas que [Scheifele et Wheeler] trichent pour aller à l’attaque. Depuis qu’ils sont ensemble, ils ont eu de très bonnes séquences de hockey offensivement, mais leur jeu défensif n’a pas été excellent jusqu’ici.»

Les nouveaux trios auront l’occasion de montrer leur efficacité dès lundi, lorsque les Jets amorceront une série de quatre parties contre les Flames de Calgary. Scheifele estime d’ailleurs que les résultats ne devraient pas tarder à venir.

«C’est le hockey. Les entraîneurs forment des trios, et vous jouez. [...] Je crois que le plus important est de faire les choses simples partout sur la glace. Nous avons du talent, de l’échec-avant et de la vitesse.»

«Il faut travailler ensemble lors de chaque présence et tout commence par la zone défensive.»