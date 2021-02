Reed capitalise sur l'effrondrement de son rival

Co-meneur après 54 trous, Patrick Reed a profité de l’effondrement de son vis-à-vis Carlos Ortiz durant la quatrième ronde pour remporter l’Omnium Farmers Insurance de la PGA, dimanche, à San Diego.

L’Américain a remis une carte de 68, quatre coups sous la normale, pour conclure avec un cumulatif de 274 (-14) et une priorité importante de cinq coups. Le golfeur de 30 ans a empoché sa neuvième victoire en carrière au sein du circuit professionnel.

Reed a notamment excellé au sixième drapeau, une normale 5, où il a réussi un aigle. Le golfeur de 30 ans n’a commis un seul boguey.

Cette victoire survient une journée après que le champion ait créé une certaine controverse. Samedi sur le parcours du 10e fanion, Reed a envoyé sa balle dans les herbes hautes. Il a demandé et obtenu un dégagement sans pénalité, car l’objet s’était enfoncé dans la terre.

Or, la reprise vidéo a démontré que sa balle a rebondi une fois. Malgré cela les officiels lui ont permis de déplacer l’objet, ce qui a en fâché plus d’un.

«Je me suis accroché mentalement et j’ai maintenu le cap. Avec tout ce qui s’est passé hier [samedi]... Je me sentais bien, je me suis senti bien toute la journée. [...] J’ai été capable d’y aller, de réussi une bonne carte et de faire le boulot», a indiqué Reed, en entrevue avec le Golf Channel après sa victoire.

«J’ai déjà dit tout ce que j’avais à dire sur ce qui s’est passé hier [samedi], a ajouté le vainqueur. Tout ce que je pouvais faire, c’était de me concentrer sur aujourd’hui [dimanche] et écouter ce que les responsables des règlements ont dit. Ils ont dit que je n’avais rien fait d’incorrect.»

Les compatriotes de Reed Xander Schauffele (69), Tony Finau (69) et Ryan Palmer (70), le Suédois Henrik Norlander (69) et le Norvégien Viktor Hovland (71) ont partagé le deuxième échelon. Pour sa part, Ortiz (78) a dégringolé au 29e échelon à 284 (-4). Le Mexicain a totalisé trois oiselets, mais surtout, sept bogueys et un double-boguey.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin (71) a conclu en 18e place à 283 (-5). Corey Conners (70) et Roger Sloan (70) ont respectivement fini 37e et 53e avec des totaux de 286 (-2) et 289 (+1).