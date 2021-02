Messi, un coup franc magistral en guise de réponse

Sous le feu de l'actualité après les révélations sur son contrat « pharaonique » avec le FC Barcelone, Lionel Messi a répliqué avec un coup franc magistral dimanche soir qui a permis au Barça de l'emporter 2-1 contre l'Athletic Bilbao pour la 21e journée de Liga.

La superstar catalane a ouvert le score avec ce coup franc direct venu se loger dans la lucarne basque (20e), puis Antoine Griezmann a poussé l'offrande d'Oscar Mingueza dans les filets (75e) pour sceller le succès catalan, tandis que Jordi Alba avait permis aux Basques d'égaliser avec un but contre son camp (49e).

Acculé par la presse espagnole dimanche après la publication des chiffres astronomiques du contrat du capitaine blaugrana (plus de 555 M d'EUR sur quatre ans), Messi a répondu sur le terrain : son 48e coup franc direct au Barça (son 37e en Liga), synonyme de son 650e but sous les couleurs blaugrana.

« Une légende », un « gagnant-né »

« (Ces révélations), ça a été fait avec de très mauvaises intentions, pour blesser un joueur à qui nous devons tous un immense respect pour tout ce qu'il a fait pour le club et pour le football. Aujourd'hui, il a montré qu'il est un gagnant né », a réagi l'entraîneur Ronald Koeman après le match.

« C'est une légende, j'espère que l'on pourra continuer à profiter de lui encore pendant de nombreuses années », a sobrement souhaité Griezmann sur Movsitar+ après le match.

La Pulga (puce, en espagnol) a débloqué la situation pour permettre aux Catalans, mal partis en début de saison, de rejoindre le Real Madrid à la 2e place du classement (40 pts), à dix unités du leader, l'Atlético Madrid, solide vainqueur de Cadix 4-2 dans l'après-midi.

Et la superstar argentine a pu prendre sa revanche sur Bilbao lors de cette première rencontre du Barça au Camp Nou en 2021 : le 17 janvier, en finale de la Supercoupe d'Espagne, Messi avait reçu le premier carton rouge de son histoire au Barça à la toute fin des prolongations pour un geste de frustration.

Une victoire où les Français ont également été en vue : Ousmane Dembélé a été très tranchant sur son côté droit, et Antoine Griezmann très présent dans la construction des actions catalanes, et auteur d'un but, son 6e de la saison en Liga.

Le match de Messi est une belle réponse, aussi, au doublé de son ex-équipier et grand ami Luis Suarez lors du franc succès de l'Atlético sur Cadix dans l'après-midi.