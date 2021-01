Les «Sags» en parfait contrôle à la maison

Les Saguenéens faisaient face à un adversaire pas commode samedi après-midi, soit les Tigres de Victoriaville. L’équipe hôte s’en est finalement tiré avec une victoire de 6 à 1, au Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.

À son 16e match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Fabrice Fortin a enfin brisé la glace en inscrivant le premier but de sa carrière dans le circuit. Le joueur de 17 ans y a pris goût et a marqué une deuxième fois, lors du second engagement.

Fortin s’est également fait complice sur le premier de la saison de Louis Crevier. Michael Pellerin, Matej Kaslik et Pierrick Dubé ont été les autres buteurs des Saguenéens.

Du côté des Tigres, Benjamin Tardif a été l’unique marqueur. C’est un dur retour d’ascenseur pour Victoriaville, qui avait gagné ses deux seuls matchs de 2021 par blanchissage.

Mavrik Bourque brille

À Shawinigan, Mavrik Bourque a réalisé un tour du chapeau pour aider les Cataractes à vaincre l’Océanic de Rimouski par la marque de 5 à 4. Bourque a d’ailleurs inscrit le filet gagnant lors d’un désavantage numérique en deuxième moitié de troisième période.

Environ deux minutes plus tôt, il a contribué au but égalisateur, marqué par Xavier Bourgault. Ce dernier compte 11 réussites depuis le début de la campagne.

William Veillette a aussi enfilé l’aiguille pour les Cataractes. Du côté de l’Océanic, Zachary Bolduc, Tyson Hinds, Alex Drover et Nathan Ouellet ont été les marqueurs.

Les Voltigeurs explosent en troisième

À Drummondville, les Voltigeurs ont inscrit quatre buts en troisième période pour filer vers une victoire de 6 à 3 contre le Phoenix de Sherbrooke.

Charles Antoine Dumont a touché la cible deux fois pour l’équipe locale lors de ce dernier engagement.

Xavier Simoneau, William Dufour, Daniel Agostino et Jacob Dion ont été les autres marqueurs chez les Voltigeurs. Chez le Phoenix, Xavier Parent, Israel Mianscum et Joshua Roy ont secoué les cordages.

Cinq buts en troisième pour les Mooseheads

Au Cap-Breton, les Mooseheads de Halifax se sont sauvés avec un gain de 6 à 3 contre les Eagles après avoir marqué pas moins de cinq buts en troisième période, dont deux dans un filet désert.

Cameron Whynot a connu un fort match en inscrivant le premier et le dernier but des vainqueurs. Le Néo-Écossais a aussi fourni une passe sur le but gagnant de Justin Barron, qui a obtenu trois points.

Liam Kidney a fait scintiller la lanterne deux fois pour les Eagles, qui n’ont pas de victoire en deux matchs depuis le retour à l’action dans les Maritimes.