L’Armada s’effondre face aux Huskies

L’Armada de Blainville-Boisbriand a laissé filer deux fois l’avance face aux Huskies de Rouyn-Noranda, samedi soir, au Centre Marcel Dionne, pour finalement s’incliner 6 à 5.

L’Armada a d’abord pris les devants 4 à 0 avant de voir les Huskies se rapprocher à 4 à 3. Mathias Laferrière a redonné une priorité de deux buts aux siens, mais les Rouynorandiens ont répliqué avec trois buts pour arracher la victoire.

William Rouleau a connu tout un match pour la formation de l’Abitibi en marquant deux buts, dont celui de la victoire dans la dernière minute de jeu, et en récoltant deux mentions d’aide.

Du côté de l’Armada, Miguel Tourigny a secoué les cordages à deux reprises. Laferrière et Simon Pinard ont chacun enregistré un but et deux aides.

En remplacement de Kevyn Brassard, qui a alloué quatre buts sur 19 tirs devant la cage des Huskies, Samuel Richard a bloqué 16 des 17 lancers adverses.

À l’autre bout de la patinoire, Charles-Édward Gravel a cédé six fois sur 36 tirs.