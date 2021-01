Jimmy Butler brille à son retour au jeu

C’est un Jimmy Butler amaigri, mais tout aussi efficace qui a fait son retour dans la formation du Heat, samedi soir, à Miami. Tout juste libéré du protocole de la COVID-19, le joueur-étoile a produit 30 points pour conduire les siens vers une victoire de 105 à 104 face aux Kings de Sacramento.

Butler a perdu une dizaine de livres pendant cette pause forcée, qui l’a tenu à l’écart du jeu depuis le 9 janvier dernier. Même s’il a raté les 10 derniers matchs des siens, rien n’en a paru samedi, alors qu’il a ajouté sept rebonds et huit mentions d’aide à sa récolte.

Mené 59 à 57 après une demie, le Heat a profité du troisième quart pour prendre l’avantage face aux visiteurs en marquant 27 points contre 18. Malgré une poussée des Kings en fin de match, l’équipe locale a su résister.

De’Aaron Fox a été le meneur chez les Kings avec 30 points, six mentions d’aide et six rebonds.