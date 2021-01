Les Texans ne veulent pas échanger Deshaun Watson

Même si le quart-arrière Deshaun Watson aurait demandé aux Texans de Houston de l’échanger, ces derniers n’ont manifesté aucune intention de le faire.

«Je veux réitérer notre engagement envers Deshaun Watson, a indiqué le directeur général des Texans Nick Caserio à NFL Network. Nous avons zéro intérêt à échanger ce joueur. Nous avons de grands plans pour lui et voulons passer plus de temps avec lui.»

Le nouvel entraineur-chef des Texans, David Culley, présume lui aussi que l’équipe pourra compter sur Watson au poste de quart-arrière.

«C’est un Texan de Houston. Je veux qu’il soit un Texan de Houston, a dit Culley à ESPN vendredi, lors de sa présentation officielle aux médias. La raison pour laquelle je suis là aujourd’hui c’est parce que je sais qu’il sera un Texan de Houston.»

Selon les informations rapportées par ESPN jeudi, Watson aurait officiellement demandé aux Texans de l’échanger au lendemain de la nomination de Culley au poste d’entraineur-chef de l’équipe.

Le quart-arrière de 25 ans a manifesté sa frustration à plusieurs reprises contre l’état-major des Texans ces dernières semaines, et n’aurait pas parlé à Caserio depuis qu’il a été nommé directeur général le 7 janvier dernier.

Les Jets de New York et les Dolphins de Miami seraient les destinations de prédilection pour Watson, qui a réussi 4823 verges de gain par la voie des airs et 33 passes de touché cette saison.