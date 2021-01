«C'était un petit poids sur mes épaules» -Alexis Lafrenière

Ça lui aura pris sept matchs, mais Alexis Lafrenière a mis la rondelle dans le fond d’un filet de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Jeudi soir, le tout premier choix du dernier repêchage du circuit Bettman a déjoué Linus Ullmark en prolongation pour permettre aux Rangers de New York de vaincre les Sabres de Buffalo 3 à 2.

«C’est assez fou. En prolongation, un but gagnant. C’était vraiment spécial. Je n’oublierai jamais ce moment, c’est certain», a exprimé Lafrenière, lors de sa conférence de presse qui suivait ce match.

Le Québécois a révélé qu’il ne se mettait pas trop de pression, même s’il avait hâte de briser la glace.

«C'est sûr que c'était un petit poids sur mes épaules, mais j'avais quand même beaucoup de chances, alors je ne m'en faisais pas trop avec ça. J'avais juste hâte que ça arrive. C'est le fun d'aider l'équipe à signer une belle victoire comme ça avec mon premier but.»

Son attitude louangée

Tout le monde chez les Rangers était heureux de voir Lafrenière enfiler l’aiguille, particulièrement l'entraîneur-chef David Quinn. Ce dernier a souligné l’attitude positive de son jeune patineur.

«Ce que j'aime de lui, c'est qu'il ne s'est jamais frustré, a révélé le pilote 54 ans. Nous savions tous qu'il allait éventuellement marquer et qu'il allait être récompensé pour les bonnes choses qu'il faisait. Les gars sont tellement contents pour lui et ils le sont encore plus dans les circonstances.»

Maintenant qu’il n’aura plus la pression d’ouvrir son compteur, est-ce que Lafrenière produira à un rythme plus soutenu? Son entraîneur pense que oui.

«Nous avons tous déjà vu par le passé un marqueur qui débloque après une séquence difficile, a exprimé Quinn. Les buts viennent habituellement en paquet, et c'est ce qu'on espère pour lui. Nous l'espérons aussi pour notre équipe. C'est ce que nous anticipons parce qu'il a toujours obtenu des chances.»

Lafrenière et les Rangers poursuivront leur campagne samedi soir, alors que les Penguins de Pittsburgh seront de passage au Madison Square Garden.