Carey Price peut respirer

Depuis trop longtemps, la pression de gagner des matchs reposait principalement sur Carey Price.

Que ce soit en séries éliminatoires ou encore en saison régulière, les Canadiens de Montréal donnaient l’impression que la seule façon que l’équipe pouvait gagner un match était de l’emporter par la marque de 1-0, 2-1 ou 3-2.

Soir après soir, Price avait la pression d’accorder seulement un ou deux buts et le gardien du Tricolore espérait que son attaque lui en donne deux ou trois.

Bref, on demandait à Price de voler des matchs à chacun de ses départs ou presque. La preuve. Lors des dernières séries éliminatoires (l’été dernier), Price n’avait donné que 18 buts en 10 matchs (moyenne de but accordés de 1,78), mais l’attaque du CH n’avait inscrit que 23 buts.

Depuis son arrivée avec les Canadiens en 2007, Price n’a jamais eu beaucoup de marge manœuvre.

Toutefois, cette année, Price peut enfin pousser un soupir de soulagement.

Jusqu’ici, lors de ses cinq départs, Price a vu son attaque lui donner un impressionnant total de 23 buts. C’est presque qu’une moyenne de cinq buts. Du jamais vu pour Price.

Rarement Price a pu compter sur une attaque aussi diversifiée.

Quand ce n’est pas le trio de Nick Suzuki ou celui de Phillip Danault, c’est le trio de Jesperi Kotkaniemi qui produit en attaque. Un autre soir, ce sont des défenseurs comme Jeff Petry ou Shea Weber qui se démarquent. Et que dire des unités spéciales (avantage et désavantage numérique) qui ont inscrit 13 des 33 buts (39%) de l’équipe après sept parties.

Il faut s’attendre à ce que ce rythme de production diminue à un certain moment lors de cette saison écourtée. Ce serait normal. Il faut être rationnel.

Et c’est à ce moment que Price pourrait se démarquer. Dans mon esprit, il est évident que Price sera en mesure de voler quelques matchs ici et là lors de la présente saison régulière.

Mais il n’aura pas à le faire à tous les soirs. Et s’il éprouve quelques ennuis, ce qui est possible aussi, et bien Jake Allen sera là.