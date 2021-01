Tout un début de saison pour Nikolaj Ehlers

En attendant d'ajouter Pierre-Luc Dubois à leur formation, les Jets de Winnipeg peuvent compter sur un attaquant qui fonctionne à plein régime : Nikolaj Ehlers.

Le surprenant Danois a récolté 11 points, dont cinq buts, en sept matchs depuis le début de la saison. L’ancien des Mooseheads de Halifax domine également les Jets avec un superbe différentiel de +10.

Ehlers a naturellement rendu hommage à ses compagnons de trio Paul Stastny et Andrew Copp pour expliquer son excellent départ.

«Je joue avec “Stas” et “Copper” présentement et ils sont des joueurs fantastiques. Ils rendent le tout facile en me permettant d’utiliser ma vitesse, a expliqué Ehlers, sur le site web des Jets. Ils sont toujours à la bonne place sur la patinoire et nous sommes capables d’utiliser nos forces du mieux possible pour s’entraider.»

Un peu de repos

Copp en est un autre qui affiche des statistiques surprenantes avec neuf points en sept parties. Les Jets (5-2-0), qui disputeront leur prochaine rencontre samedi en accueillant les Canucks de Vancouver, profitent actuellement d’un congé bien mérité après avoir joué six fois en neuf jours, incluant une séquence de cinq matchs en sept jours.

«Nous aimons tous jouer au hockey: cinq en sept, c’est difficile, mais c’est beaucoup de plaisir, a résumé Ehlers. Ce que nous avons été capables de faire lors de ces matchs, c’est magnifique. Maintenant, c’est bien d’avoir une journée de repos, puis deux jours à l’entraînement afin d’être prêts pour le prochain match.»

À propos de Pierre-Luc Dubois, récemment acquis des Blue Jackets de Columbus, il risque de devoir patienter encore un peu avant de porter les couleurs des Jets, lui qui doit respecter une quarantaine imposée par le gouvernement fédéral. À son retour au jeu, on lui trouvera bien des compagnons, mais il sera sans doute difficile de démanteler le trio composé de Copp, Stastny et Ehlers.