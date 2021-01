La retraite pour un vétéran aguerri

Le gardien Jimmy Howard a mis fin à une carrière de 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi.

L’homme de 36 ans faisait d’ailleurs l’objet de rumeurs de retraite, tel que l’avait précisé le réseau Sportsnet la semaine dernière.

Joueur autonome sans compensation depuis le 9 octobre, Howard a disputé ses 543 matchs de saison régulière avec les Red Wings de Detroit. Il a présenté une fiche de 246-196-70, une moyenne de buts alloués de 2,62 et un taux d’efficacité de ,912, réalisant 24 blanchissages.

«Devenir un gardien de la LNH était un rêve d’enfance et après 14 années incroyables dans l’organisation des Red Wings, j’ai décidé de dire adieu au hockey professionnel et d’écrire un nouveau chapitre, a-t-il indiqué au site NHL.com. Ce fut un honneur de jouer et je serai toujours reconnaissant à l’égard des partisans et de tout le monde travaillant dans l’équipe, ainsi que mes coéquipiers et ma famille pour leur soutien indéfectible, leur loyauté et leur dévouement.»

-«Je prévois passer plus de temps avec ma famille et diriger la formation de mon fils au hockey. On verra les opportunités que le futur me réserve.»

La campagne 2019-2020 a été pénible pour les Wings et Howard, qui a vu le club terminer au dernier rang du classement général. Le gardien a conservé un dossier de 2-23-2, une moyenne de 4,20 et un taux de ,882.