Les retrouvailles entre Chara et les Bruins approchent

Le défenseur des Capitals de Washington Zdeno Chara affrontera son ancienne équipe, les Bruins de Boston, pour une première fois samedi, mais il est loin d’être envahi par la nervosité.

À quelques jours du match prévu dans la capitale américaine, le vétéran préfère se concentrer sur les besoins immédiats de sa formation. Il faut dire qu’à 43 ans, le plus vieux joueur actif de la Ligue nationale en a vu d’autres. Pour lui, ce serait trop facile de tomber dans le piège d’appréhender les événements trop à l’avance.

«Je suis là où mes pieds se trouvent actuellement. Donc, à l’heure actuelle, je ne peux pas dire à quoi ça ressemblera samedi», a-t-il dit au site NHL.com.

Ayant accepté un contrat d’un an et de 795 000 $ des «Caps», le Slovaque se concentre sur les succès des siens et a encore son utilité sur la patinoire. Au cours des deux dernières rencontres, il a évolué en compagnie de Justin Schultz à la ligne bleue et a joué en moyenne plus de 20 minutes par match. Certes, Chara a obtenu une seule mention d’aide en sept parties jusqu’ici, mais il demeure fiable, comme en fait foi son différentiel de +5.

«Je ne vois pas le tout comme un défi, mais plus une occasion, a-t-il affirmé. Je pense qu’il s’agit d’une opportunité de me retrouver avec un club ayant des objectifs importants, qui croit en ses moyens.»

«C’est excitant de voir qu’à cet âge, il aime encore le hockey et se retrouver ici, a ajouté son coéquipier Brendan Dillon. J’ai été chanceux de côtoyer des gars comme Joe Thornton qui pensent de la même façon. Il y a une raison pour laquelle ils demeurent là à jouer au niveau élite. Je pense qu’actuellement, il est un atout immense pour nous à la fin des matchs. Il se défend bien contre les meilleurs trios. On est capable de rouler à six arrières et c’est plaisant.»

Reprendre le dessus

Toutefois, l’entrée en matière de Chara à Washington n’a pas été tout à fait aisée. Les Capitals ont dû composer avec l’absence d’Alexander Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Ilya Samsonov et Dmitry Orlov lors des récents affrontements, étant tous soumis au protocole de la COVID-19. Les autres joueurs ont pris le relais avec succès, car l’équipe présentait un dossier de 4-0-3 avant de se mesurer aux Islanders de New York, jeudi.

Cela n’a pas empêché l’ancien capitaine des Bruins de trouver ses repères. La vie dans sa nouvelle ville semble agréable.

«Ce fut vraiment 2-3 semaines assez occupées, mais lentement, jour après jour, j’ai réglé quelques cas et je suis bien installé. La saison est commencée et je me concentre sur le calendrier de hockey, a-t-il expliqué. Une fois plongé dans le hockey, il y a les entraînements, les voyages et les matchs. C’est avec ça que je suis le plus à l’aise. Dès que vous êtes là-dedans, ça devient la normalité.»

N’empêche que cette normalité ne sera pas tout à fait perceptible lors du duel face aux Bruins, samedi. C’est du moins l’opinion de Brad Marchand dans le camp adverse.

«J’ai vu quelques séquences [à la télévision] et c’est bizarre de le voir dans un autre chandail. Il a été évidemment ici pendant toute ma carrière et pour les 14 ans qu’il a passés à Boston, c’est comme s’il avait toujours été là, a-t-il indiqué. Je crois que ça montre toute l’étendue de son caractère et qui il est. Il était prêt à faire un tel changement aussi tard dans sa carrière. Il veut continuer à jouer, peu importe ce qu’il faut.»