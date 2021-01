LHJMQ: trois villes choisies pour la prochaine phase

Les villes de Québec, Shawinigan et Victoriaville seront le théâtre de matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui se dérouleront dans un environnement protégé du 12 au 18 février, a annoncé le circuit Courteau mercredi.

Ainsi, les Cataractes de Shawinigan et les Tigres de Victoriaville se verront chacun jumelés avec deux autres équipes pour un total de quatre parties en sept jours. De leur côté, les Remparts de Québec accueilleront cinq autres formations de la LHJMQ au Centre Vidéotron durant la même période.

Le calendrier des rencontres sera diffusé ultérieurement.

La ligue a repris ses activités le 22 janvier. Shawinigan, Drummondville, Chicoutimi et Rimouski ont tous reçu trois clubs. Puis, Chicoutimi, Drummondville et Rimouski ont aussi été sélectionnées pour présenter une troisième phase, en vigueur dès vendredi et jusqu’au 6 février. Chaque marché recevra quatre équipes, pour un total de 12 parties.