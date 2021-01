Deux anciens du CH qui n’ont pas baissé les bras

Les anciens joueurs des Canadiens Karl Alzner et Dale Weise espèrent toujours se trouver du travail dans la LNH cette saison.

C’est ce qu’a confirmé notre journaliste Renaud Lavoie, mercredi, indiquant qu’Alzner se tient en forme en se disant qu’une équipe aux prises avec de nombreuses blessures pourrait éventuellement lui donner un coup de fil.

Dans le cas de Weise... c’est un peu la même chose :

Les deux joueurs sont présentement sans contrat. Celui de Weise arrivait à échéance à la fin de la dernière saison et n’a pas été renouvelé par l’organisation montréalaise. Dans le cas d’Alzner, son contrat a été racheté durant la saison morte.

Chiarelli à Pittsburgh?

L’annonce du départ du directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, a pris beaucoup de monde par surprise, mercredi.

Or, dans la liste de candidats à sa succession, un nom semble se démarquer, selon Renaud, et c’est aussi une surprise : Peter Chiarelli, ancien DG des Bruins et des Oilers.

«Il a été un des finalistes avec le Wild, avec les Panthers au cours de la dernière année», a souligné notre journaliste, qui invite le public à modérer ses critiques au sujet du passage de Chiarelli à Edmonton, soulignant un «contexte» qui n’est «pas facile» au sein de l’organisation albertaine.

Enfin, il a aussi été question, lors de son intervention, du troisième chandail des Canadiens, que l’équipe portera pour la première fois au début de février.

C’est à voir en vidéo principale.