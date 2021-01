Attention de ne pas tomber dans le panneau...

Les Canadiens se mesureront aux Flames, jeudi soir à Montréal et désormais, affronter Calgary, c’est affronter Matthew Tkachuk.

L’attaquant des Flames s’est établi rapidement, au cours des dernières années, comme l’une des «pestes» par excellence dans la LNH. Son jeune frère Brady, d’ailleurs, joue exactement le même rôle avec beaucoup d’efficacité chez les Sénateurs.

Non, ces deux-là ne sont pas reposants pour leurs adversaires. Et en plus, ils marquent des buts!

Jeudi, le CH devra faire de son mieux pour éviter de tomber dans le piège que lui tendra quasi-inévitablement Tkachuk à un moment ou un autre dans la rencontre, a averti notre analyste Jean-Sébastien Giguère, à «Dave Morissette en direct».

«Il va falloir faire attention, dans les deux prochains matchs, de ne pas tomber dans le panneau avec Tkachuk, a-t-il affirmé. Oui on veut être intimidant, on veut frapper, mais il faut être discipliné. Avec l’avantage numérique des Flames qui est à 33% (d’efficacité) présentement, on ne peut pas se permettre de prendre trois ou quatre pénalités sur Matthew Tkachuk.

L’ancienne gloire des Ducks a aussi louangé la défense du CH, qu’il estime parmi les meilleures de la LNH.

«Le top 4 du Canadien est exceptionnel (...) tu ne peux pas envier aucune équipe de la Ligue nationale», a-t-il estimé.

Voyez le segment complet en vidéo principale.