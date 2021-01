Un gros nom se joint à l’Atlanta United FC

L’Atlanta United FC a obtenu au cours des dernières heures l’attaquant d’expérience Lisandro Lopez par le biais d’un transfert avec le Racing Club de la Superliga d’Argentine.

L’athlète de 37 ans revendique plus de 600 matchs professionnels à son actif et a récolté 244 buts dans les rencontres de club. En Europe, il a notamment évolué avec le FC Porto et l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, le 24 juillet 2012, Lopez avait participé à un duel amical entre l’OL et l’Impact de Montréal au stade Saputo.

Le vétéran a également disputé 47 affrontements de la Ligue des champions et 30 de la Copa Libertadores, notamment. Avec sa nouvelle organisation, il évoluera sous les ordres de l'entraîneur-chef Gabriel Heinze, un autre nom important du soccer argentin qui a accumulé les succès en Europe et qui a été embauché en décembre.

«Lisandro est un marqueur ayant du vécu qui améliorera notre offensive. Nous sommes heureux d’ajouter un joueur avec autant d’expérience et de qualités, a déclaré le directeur technique d’Atlanta, Carlos Bocanegra, par voie de communiqué. Il amènera du leadership et une mentalité de gagnant. Il a eu du succès en remportant des titres de ligue et des coupes tout au long de sa carrière. Nous croyons qu’il aura une influence positive sur nos jeunes.»

Lopez a passé les cinq dernières années avec le Racing Club. En 2018-2019, il a aidé celui-ci à mettre la main sur le championnat de la ligue, dominant le circuit avec 17 buts. De 2016 à 2020, il a totalisé 48 filets en 134 parties, toutes compétitions confondues.