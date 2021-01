Sénateurs: D.J. Smith en veut pas mal plus de ses joueurs

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, en a déjà assez de voir certains de ses patineurs se traîner les pieds.

Le pilote de 43 ans n’était vraiment pas satisfait de la performance des siens de lundi soir, lorsque les «Sens» ont été humiliés 7 à 1 par les Canucks de Vancouver.

Au cours de la conférence de presse qui suivait ce revers, l’entraîneur a laissé entendre qu’il apportera des changements à sa formation.

«Nous avons certains gars qui tiennent probablement leur place dans la Ligue nationale de hockey pour acquise, a indiqué Smith. Nous devons trouver les bonnes combinaisons et nous devons donner une opportunité à d’autres gars. Nous allons voir s’ils joueront avec plus de cœur que certains qui jouent présentement.»

Présentement, les Sénateurs sont au dernier rang de la section canadienne, eux qui ont maintenu un dossier de 1-4-1 depuis le début de la campagne 2020-2021.

Murray ne fait pas le travail

S’il n’a pas identifié les patineurs qui le déçoivent, Smith ne s’est pas gêné pour critiquer le travail du gardien Matt Murray.

Contre les Canucks, l’homme masqué a permis sept buts en 35 lancers. L’entraîneur a pensé le remplacer après la deuxième période, mais n’a pas voulu l’enlever d’une partie dans un deuxième départ consécutif.

En effet, Murray avait pris le chemin du banc au profit de Marcus Hogberg, jeudi dernier, lors d’un duel contre les Jets de Winnipeg. Il avait permis à la formation du Manitoba d’inscrire quatre buts en 26 tirs.

«C’est certain qu’il n’a pas connu un très bon match, mais il doit faire face à la musique et trouver un moyen de se battre pour nous. Il n’est pas différent des autres joueurs et il doit trouver son rythme ici», a affirmé Smith après le match contre les Canucks.

Murray a été obtenu des Penguins de Pittsburgh dans une transaction survenue en octobre dernier. En cinq matchs avec les «Sens», l’Ontarien de 26 ans a maintenu un dossier de 1-3-1, un taux d’efficacité de ,862 et une moyenne de buts alloués de 4,47.