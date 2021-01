NFL: une première importante pour les femmes afro-américaines

Le club de football de Washington a confirmé mardi l’embauche de Jennifer King comme adjointe responsable des porteurs de ballon, faisant d’elle la première femme afro-américaine à décrocher un poste d’assistante dans l’histoire de la NFL.

King a œuvré comme stagiaire avec l’organisation en 2020 en aidant les demis offensifs de l’équipe supervisés par Randy Jordan. Elle est la deuxième femme à obtenir un emploi d’entraîneuse adjointe, après Lori Locust, des Buccaneers de Tampa Bay.

«C’est une promotion pleinement méritée. Elle est débarquée à Washington heureuse de cette opportunité de faire un stage et d’apprendre de notre personnel, a commenté le pilote Ron Rivera par voie de communiqué. Coach King a obtenu l’occasion de se familiariser avec la réalité d’un instructeur dans cette ligue et a accumulé de nombreuses heures à préparer l’entre-saison. Elle a prouvé qu’elle possède toutes les qualités requise pour occuper cet emploi à temps plein. C’est une excellente personne qui travaille fort et communique bien.»

L’an passé, la formation de la capitale américaine a totalisé 1697 verges et 20 touchés en 423 courses effectuées par ses demis à l’attaque. Grâce à la contribution de King, J.D. McKissic a notamment totalisé 80 réceptions, soit le deuxième plus haut total à vie pour un porteur du club.

Précédemment, King avait suivi des stages chez les Panthers de la Caroline en 2018 et 2019, aidant ceux-ci dans la facette offensive du jeu. Comme joueuse, elle a évolué avec le Phoenix de la Caroline de 2006 à 2017 et chez les Sharks de New York en 2018 dans la Women’s Football Alliance.