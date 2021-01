JO: «Est-ce que 30 milliards $ valent une contagion massive?»

L’incertitude plane à cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo. Selon un récent sondage, plus de 80 % des Japonais demandent un report ou une annulation des compétitions au moment où le pays est aux prises avec une troisième vague de COVID-19.

«Il y a toujours beaucoup de non-dits dans cette société. Pour que 80 % de la population dise non, on n’en veut pas, il faut qu’il y ait vraiment un certain ras-le-bol», a lancé l’ancien médaillé d'or olympique Jean-Luc Brassard au micro de Richard Martineau sur QUB radio.

«Je suis content de ne pas être un athlète pendant cette période-ci, a-t-il admis. Est-ce que ce sera une génération athlétique sacrifiée? Peut-être.»

Avec une facture proche des 30 milliards $, les Jeux d’été de Tokyo seront les plus coûteux de l’histoire. Selon Brassard, une réflexion s’impose pour ramener la grand-messe du sport à une échelle humaine.

«Ce sont presque uniquement les pays où les droits de la personne sont quasi inexistants qui vont être en mesure de présenter les Jeux olympiques, parce que les citoyens n’ont pas un mot à dire», a déploré l’ancien athlète olympique.

Initialement prévus en 2020, les Jeux de Tokyo ont été repoussés en juillet 2021. L’an prochain, les Jeux d’hiver doivent se tenir à Pékin.