Coupe des Présidents: les Américains nomment leur capitaine

Le golfeur Davis Love III dirigera la formation américaine de la Coupe des Présidents à titre de capitaine en 2022, a annoncé le circuit de la PGA, mardi.

Le membre du Temple de la renommée a présenté un dossier en carrière de 16-8-4 comme joueur lors de ses six participations à cette compétition, où il a aussi œuvré trois fois comme capitaine adjoint. À la Coupe Ryder, il a agi deux fois à titre de capitaine - en 2012 et 2016 - et y a pris part à six reprises.

La présence de Love III à la barre des États-Unis contre l’équipe internationale du capitaine Trevor Immelman était dans les carnets depuis plusieurs mois. Ayant obtenu le soutien de son épouse, le vétéran a discuté du sujet avec le commissaire de la PGA, Jay Monahan, tôt en 2020, sauf que le coronavirus a ralenti le processus. À l’automne, le sujet est revenu dans les conversations et une fois la décision prise, Monahan a laissé le célèbre Tiger Woods annoncer la nouvelle au principal intéressé.

«Il m’a dit : "félicitations, tu seras le prochain capitaine de la Coupe des Présidents. Et je serai dans ton équipe"», a révélé Love III au site de la PGA.

Dans sa ville natale

L’homme de 56 ans aura la chance de se retrouver sur le parcours du Quail Hollow Club de Charlotte, sa ville natale. L’événement est prévu du 22 au 25 septembre 2022, ayant été repoussé d’un an en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, ce sera plutôt la Coupe Ryder qui aura lieu au Wisconsin du 21 au 24 septembre.

Par ailleurs, la Coupe des Présidents 2024 doit se tenir à Montréal.