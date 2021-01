Laurent Brossoit prend le blâme

Le gardien des Jets de Winnipeg Laurent Brossoit a pris la responsabilité du revers de 4 à 3 qu’a subi sa formation contre les Oilers d’Edmonton, lundi soir.

Le match se dirigeait vers la prolongation, mais Leon Draisaitl en a décidé autrement. Avec moins d’une seconde à faire à l’affrontement, l’Allemand a mis la rondelle dans le fond du filet.

«[Connor] McDavid était évidemment pleinement en possession de la rondelle. Il l’a envoyée en avant du filet. Je ne pensais pas que [Draisaitl] pouvait mettre le disque entre mes jambières, considérant qu’Andrew Copp était au sol. J’essayais seulement de suivre une rondelle qui aurait été tirée dans le haut de mon filet. Elle a finalement passé en dessous de moi», a indiqué le natif de la Colombie-Britannique, lors des conférences de presse qui suivaient la partie.

Il s’agissait du deuxième départ de Brossoit cette saison, lui qui a maintenu un dossier de 1-1-0, une moyenne de buts alloués de 3,46 et un taux d’efficacité de ,911.

Le premier de Turris

Dans cet affrontement, l’attaquant Kyle Turris a inscrit son premier but dans l’uniforme des Oilers. En deuxième période, il a placé les siens en avant 2 à 1.

«Ça fait du bien, a affirmé le joueur de centre. Je n’ai évidemment pas contribué autant que j’aimerais et je me devais de faire des changements. C’était une belle passe de Zack Kassian qui a coupé au milieu et il m’a bien alimenté sur l’aile droite. J’ai simplement essayé de prendre un tir et de la mettre dedans.»

L’automne dernier, Turris a vu son contrat être racheté par les Predators de Nashville et a paraphé une entente de deux ans avec le club albertain.

Le but qu’il a inscrit contre les Jets était son premier point en sept rencontres. Il a également maintenu un différentiel de -5 depuis qu’il porte l’uniforme de la formation d’Edmonton.