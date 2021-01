Une autre tuile s’abat sur Patrick Mahomes

Déjà raccourcie par le protocole des commotions cérébrales, la préparation du quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes a également été compromise en raison d’une blessure au pied.

Selon ce qu’a en effet révélé le réseau NFL Network, dimanche matin à quelque heure de la finale de l’Association américaine contre les Bills de Buffalo, Mahomes aurait subi une blessure ligamentaire au gros orteil du pied gauche, une blessure communément surnommée «turf toe» en anglais. La situation sera réévaluée après la saison.

La présence de Mahomes pour le match de dimanche était incertaine plus tôt cette semaine. Le pivot a été plaqué par Mack Wilson, des Browns de Cleveland, dimanche dernier, et sa tête avait durement frappé le sol. Il a eu beaucoup de difficulté à reprendre ses esprits et il avait quitté le match, que ses coéquipiers ont finalement remporté 22 à 17.

Visiblement ébranlé dans les instants qui ont suivi sa chute, Mahomes a finalement obtenu le feu vert des médecins pour reprendre son poste.

Mahomes et les Chiefs sont en quête d’un deuxième Super Bowl consécutif.

L’arrivée de Nick Sirianni confirmée à Philadelphie

Les Eagles de Philadelphie ont confirmé, dimanche, qu’ils ont embauché Nick Sirianni comme entraîneur-chef.

Le réseau ESPN avait révélé l’information jeudi dernier. Il s’agira d’une première expérience pour lui à titre d’instructeur-chef dans la NFL.

Sirianni a œuvré comme coordonnateur offensif des Colts d’Indianapolis au cours des trois dernières années. Précédemment, l’homme de 39 avait fait partie de l’organisation des Chiefs de Kansas City pendant quatre ans et de celle des Chargers de San Diego pendant cinq ans.

Les Eagles ont montré la porte à Doug Pederson au terme d’une saison difficile au cours de laquelle l’équipe de la Pennsylvanie a montré une fiche de 4-11-1 bonne pour le quatrième rang dans la section Est de l’Association nationale.

En cinq saisons avec les Eagles, Pederson revendique un dossier de 42-37-1 et une conquête du Super Bowl au terme de la saison 2017.