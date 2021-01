Packers : Matt LaFleur a des regrets

Si c’était à refaire, l’entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Matt LaFleur, aurait fait les choses différemment lors du quatrième quart de la finale de l’Association nationale, dimanche.

Avec un peu plus de deux minutes à faire au match, sa formation se trouvait en position de quatrième essai et les buts. S’ils avaient inscrit un touché et réussi un converti de deux points, les Packers auraient nivelé la marque dans leur affrontement contre les Buccaneers de Tampa Bay.

À la place, LaFleur a choisi d’envoyer son botteur sur le terrain pour un placement, qu’il a réussi.

Le club du Wisconsin n’a pas récupéré le ballon par la suite et les «Bucs» l’ont emporté 31 à 26.

«Chaque fois que ça ne fonctionne pas, tu le regrettes toujours, non?», a affirmé le pilote, lors de sa conférence de presse d’après-match.

«Après avoir eu trois chances, aucun gain, en sachant que nous avions besoin d’un majeur et d’un converti de deux points... chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, le regrettez-vous? Bien sûr.»

De son côté, le quart-arrière Aaron Rodgers a indiqué qu’il comprenait ce que son entraîneur tentait de faire avec ce choix.

«Ce n’était pas ma décision, mais je comprends sa logique», a-t-il dit.

«Je pensais que nous aurions quatre chances de réussir», a ajouté le vétéran de 37 ans.