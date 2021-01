Joel Kiviranta sur la touche

Le bon départ de Joel Kiviranta a été abruptement interrompu, dimanche, puisque les Stars de Dallas ont placé son nom sur la liste des blessés.

Kiviranta a récolté un but et une aide dans le tout premier match de la saison de la formation texane, vendredi. Il a toutefois quitté la séance d’entraînement des siens, samedi, en raison d’une blessure au bas du corps.

Puisque la décision de mettre son nom sur la liste des blessés est rétroactive à vendredi, Kiviranta ratera au moins les trois prochaines parties de l’équipe.

Jamais repêché, Kiviranta dispute une deuxième saison dans la LNH. Il a totalisé deux buts et une aide en 12 parties de saison régulière jusqu’ici.

C’est toutefois lors du plus récent tournoi éliminatoire que Kiviranta a retenu l’attention. Le Finlandais de 24 ans a en effet réussi un tour du chapeau, marquant au passage le but de la victoire en prolongation, dans un gain de 5 à 4 contre l’Avalanche du Colorado lors du septième et ultime duel de la demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Les Stars ont dû repousser le début de leur saison de plus d’une semaine en raison d’une éclosion de COVID-19 dans leurs rangs. En effet, 17 joueurs ont contracté la maladie récemment.