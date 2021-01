Pierre-Luc Dubois remet les pendules à l'heure

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Pierre-Luc Dubois est très heureux d'avoir été échangé aux Jets de Winnipeg.

Le Québécois était tout sourire lorsqu'il a accordé une entrevue exclusive à Louis Jean, samedi, avant la rencontre entre le Canadien et les Canucks.

«Je suis très content et excité. Ça été une journée très chargée et émotive. Je suis dans mes valises depuis le début de la journée.»

Dubois n'a entendu que de bonnes choses à propos de sa nouvelle organisation. Son père, Éric, travaille pour le Moose du Manitoba et il était bien placé pour lui en parler.

«Je suis heureux de me joindre à l'équipe. Mon père m'en a parlé. C'est une organisation qui traite super bien les joueurs et c'est une bonne équipe. J'avais entendu plusieurs rumeurs au cours des derniers jours, mais je suis content de finalement me joindre à eux.»

Même s'il est heureux d'être enfin échangé, il n'a pas cherché à écorcher son ancienne équipe au passage.

«Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas une décision que je prenais à la légère lorsque j'ai demandé à être échangé. Je sais que beaucoup de monde ont dit que c'était ''Torts'', mais je n'ai que du respect pour lui et j'en aurai toujours. Je voulais être honnête envers moi et envers comment je me sentais.»

En ce qui concerne les rumeurs qui l'envoyaient à Montréal, Dubois n'aurait eu aucun problème à enfiler l'uniforme des Canadiens. Il est toutefois très heureux de se joindre aux Jets.

«J'entendais tellement de choses. Un matin, je me réveillais et trois équipes étaient intéressées. Le lendemain, c'était trois autres. À la fin, c'était tout le temps les trois mêmes équipes. C'était trois bonnes équipes et trois places où j'aurais été chanceux de jouer. Mais finalement, je suis très heureux de me joindre à Winnipeg.»

Voyez l'entrevue de Dubois dans la vidéo ci-dessus.