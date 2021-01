Après un début de saison retardé par l’éclosion de cas de COVID-19 au sein de leur formation, les Stars étaient plus que prêts à effectuer leur retour au jeu comme en témoigne cette écrasante victoire de 7 à 0 qu’ils ont signée face aux Predators de Nashville, vendredi soir, à Dallas.

«Honnêtement, on avait juste besoin de jouer un match. Gagne ou perd, nous devions jouer», a lancé l’entraineur-chef Rick Bowness à l’issue de la rencontre lors d’une visioconférence.

Même si sa formation a été pénalisée cinq fois, elle a tout de même pu profiter de cinq des huit pénalités attribuées aux Predators pour s’inscrire au pointage.

«Heureusement, nous avons eu des bonds favorables et ce sont des choses qui vont se produire. Au cours des 55 prochains matchs, il y aura des bonds en notre faveur et en notre défaveur. Quand ça va de ton côté, tu dois en profiter et c’est ce que nous avons fait.»

Auteur de deux buts et deux mentions d’aide dans la victoire, Joe Pavelski était également satisfait de la tournure des événements. Alors que 17 joueurs de l’équipe ont contracté la COVID-19 depuis le début de l’année, des efforts particuliers ont dû être déployés en prévision de ce retour au jeu.

«Avant un match comme ça, sans avoir eu de rencontres préparatoires et avec un camp d’entrainement interrompu, on a patiné beaucoup pour pouvoir retrouver nos jambes et être prêts», a-t-il indiqué.

«On ne voulait avoir aucune excuse en prévision de ce match et on voulait pouvoir égaler leur éthique de travail, et peut-être même la surpasser.»

Un gardien en grande forme

Le gardien Anton Khudobin a livré une solide performance devant la cage des Stars en repoussant les 34 tirs dirigés vers lui. Il s’agissait de son neuvième blanchissage en carrière et de sa 100e victoire dans la Ligue nationale de hockey.

«On savait qu’on allait sortir en force, a dit le gardien de 34 ans. On n’avait pas joué de match encore alors ils ont probablement voulu tirer avantage de ça. Nous voulons mieux jouer, mais en même temps il y aura des matchs comme ça où tu dois juste passer à travers, où l’équipe doit se parler, ajuster son jeu pour être meilleure, et c’est ce qu’on a fait.»

Les deux formations s’affronteront à nouveau dimanche, à Dallas.