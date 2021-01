Les Blue Jackets malmènent Tampa Bay

Les Blue Jackets n’ont pas semblé trop affectés par le départ de Pierre-Luc Dubois, samedi après-midi, alors qu’ils ont signé une victoire convaincante de 5 à 2 face au Lightning de Tampa Bay, à Columbus.

Vladislav Gavrikov a complété une poussée de trois buts des Jackets au premier vingt. À terme, la première réussite de la saison du défenseur russe a fait la différence. Zach Werenski a inscrit le but d’assurance en milieu de troisième période tandis qu’Eric Robinson a terminé le travail en marquant dans un filet désert, en fin de match.

Nick Foligno, avec son troisième de la saison, et Mikhail Grigorenko ont été les autres marqueurs des Blue Jackets.

«J’ai beaucoup aimé la structure de notre équipe, a analysé l’entraîneur John Tortorella. Nous avons été une équipe qui avait de la difficulté avec sa structure en milieu de patinoire. Nous avons beaucoup travaillé sur ça à l’entraînement et en vidéo.»

Les Jackets n’ont remporté qu’un deuxième match cette saison et cette victoire vient à point après des revers face aux Red Wings de Detroit et au Lightning. «Je crois que c’est important, pour les joueurs surtout, d’avoir des résultats. Les entraîneurs se satisfont des jeux et ça les rend heureux, mais les joueurs veulent des résultats», a poursuivi «Torts».

«Je crois que c’est un pas dans la bonne direction, nous étions meilleurs en zone neutre, a analysé le capitaine Foligno. C’était loin d’être parfait, mais nous avons réussi à créer de l’offensive en échec avant et nous avons limité leurs chances en zone neutre.»

Tout un but d’Hedman

C’est Victor Hedman qui a ouvert la marque en début de rencontre avec un but spectaculaire. Posté dans l’enclave, le défenseur du Lightning a d’abord fendu l’air à sa première tentative de lancer. Alors qu’il faisait dos au filet des Jackets, il s’est repris avec un lancer entre les jambes qui a surpris le gardien Elvis Merzlikins.

Après les trois buts des Blue Jackets, Ondrej Palat a réduit l’écart en fin de première période en touchant la cible en avantage numérique.

Merzlikins a réalisé 30 arrêts contre 23 pour son vis-à-vis, Andrei Vasilevskiy.

Jeudi, lors du premier d’une courte série de deux matchs entre les deux équipes, le Lightning l’avait emporté 3 à 2 en prolongation.