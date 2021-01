À VOIR: Corey Perry brise la glace avec le CH!

Au fil de ses 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Corey Perry a prouvé plus souvent qu’à son tour qu’il avait l’étoffe d’un buteur de premier plan.

Il a atteint/dépassé le plateau des 30 buts à six reprises et a même connu des campagnes de 43 et 50 buts.

Cela dit, aucun athlète, quel que soit son talent, n’est à l’abri du facteur «temps».

Désormais âgé de 35 ans, Perry, en évidente perte de vitesse, occupe un rôle de soutien au sein de l’organisation des Canadiens. Mais le talent pur ne disparaît jamais...

À son tout premier match avec le CH, samedi contre les Canucks, l’imposant droitier n’a pas perdu de temps et a marqué son premier filet de la saison sur une descente à deux contre un.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.