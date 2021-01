Tyler Myers s’en sort sans suspension

Le défenseur des Canucks de Vancouver Tyler Myers ne sera pas suspendu pour la mise en échec qui a causé une blessure à l’attaquant du Canadien de Montréal Joel Armia, jeudi soir.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a analysé la situation et a déterminé que le coup de l’arrière visait la poitrine de son rival et non sa tête.

En troisième période, alors que le pointage était de 6 à 3 en faveur du CH, Myers a frappé Armia près de la baie vitrée en zone neutre. Le Finlandais n’a jamais vu venir le coup et a subi une commotion cérébrale. Le Tricolore n’a pas donné de détails sur la durée de l’absence de son joueur.

De son côté, Myers a reçu une pénalité majeure pour son geste.

Le Canadien et les Canucks se retrouveront samedi soir pour un troisième duel consécutif. Les deux équipes ont divisé les honneurs lors des deux premières parties.