CH: des menaces un peu partout

Nick Suzuki a inscrit son nom sur la feuille de pointage pour un cinquième match d’affilée avec une passe sur le but de Josh Anderson. Après cinq rencontres, l’Ontarien a maintenant cinq points (1 but, 4 passes). Mais il est très loin d’être l’unique menace offensive du CH qui compte déjà 24 buts.

«Oui, il y a beaucoup de profondeur, a souligné Suzuki. Nous avons eu de bons matchs offensivement. Il y a une tonne de profondeur au sein de notre formation. Les points sont répartis sur tous les trios. C’est agréable comme hockey. Je crois que notre profondeur est notre plus grande force.»

Auteur d’un tour du chapeau la veille, Tyler Toffoli a encore une fois étourdi la défensive de ses anciens coéquipiers avec deux buts et une passe. Il y avait une très belle complicité entre Toffoli et ses compagnons de trio, Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Julien devra toutefois trouver un nouvel ailier à ce trio puisqu’Armia a subi une commotion cérébrale en fin de match.

«À nos deux derniers matchs, on a fait un meilleur travail avec la rondelle, a confié Toffoli. On a réussi de bons jeux, on ne pourchassait pas toujours la rondelle. Je connaissais Armia depuis longtemps. J’ai joué contre lui dans la Ligue américaine et quand il était à Winnipeg. Un gros ailier, il peut contrôler la rondelle.»

Alexander Romanov a terminé le match avec un temps de jeu de 22 min 31 s, un sommet chez le CH. Avec un deuxième match en deux soirs, Julien a choisi de bien distribuer les minutes parmi ses défenseurs.

«Il y a de la profondeur partout au sein de l’équipe, a indiqué Shea Weber. C’est la même chose avec nos attaquants. À la ligne bleue, nous pouvons rouler nos six défenseurs. De partager les minutes, c’est bon pour tout le monde. À long terme, il y aura des effets très bénéfiques.»