Des buts à la tonne pour le Tricolore!

Le regretté Bob Bissonnette chantait «La machine à scorer». S’il était encore de ce monde, l’ancien des Olympiques de Hull pourrait encore s’époumoner en regardant les matchs du Canadien.

Des buts, le CH en marque à la tonne en ce début de saison. Et ça provient d’un peu partout au sein de la formation.

Tyler Toffoli et Joel Armia ont tous deux réussi un doublé dans un gain de 7 à 3 contre les Canucks, jeudi au Rogers Arena. Armia a aussi obtenu deux passes. Il a ainsi obtenu quatre points dans un match pour la première fois de sa carrière.

Sa soirée a toutefois pris fin prématurément au troisième vingt. Il a dû quitter la rencontre après avoir reçu un coup à la tête de Tyler Myers.

En deux matchs à Vancouver, le Tricolore a touché la cible 11 fois. Toffoli a mené le bal avec cinq buts contre son ancienne équipe.

Claude Julien et Marc Bergevin parlaient d’une équipe plus profonde et plus équilibrée pour cette édition 2020-2021. Si les cinq premières rencontres sont un reflet de la saison à venir, il y aura beaucoup de feux d’artifice.

En cinq matchs, le Canadien a déjà marqué 24 buts. Jusqu’à présent, la plus petite production offensive a été un gain de 3 à 1 face aux Oilers, lundi à Edmonton.

Et pour illustrer la diversité de l’attaque, il y a déjà sept marqueurs de deux buts ou plus au sein de l’équipe : Toffoli (5), Josh Anderson (3), Tomas Tatar (3), Jeff Petry (2), Armia (2), Brendan Gallagher (2) et Jake Evans (2).

Du groupe, on retrouve un attaquant de chacun des quatre trios et un défenseur. Un signe que l’attaque ne repose pas sur les épaules d’une seule unité, comme c’était trop souvent le cas dans le passé.

Encore des punitions

Julien avait encore une fois parlé de la discipline comme une clé pour cette deuxième rencontre en deux soirs face aux Canucks. À ce sujet, le CH n’a pas trop respecté la consigne, mais il faut dire que l’arbitre Kevin Pollock avait le sifflet très près de la bouche durant toute la rencontre.

Les deux équipes ont visité le banc des punitions à un rythme infernal. La veille, Carey Price avait été déjoué trois fois alors que son équipe se retrouvait en infériorité numérique. Dans ce deuxième duel contre les Canucks, Jake Allen a été battu une fois en désavantage numérique. Bo Horvat, qui était encore placé dans l’enclave, l’a surpris avec un bon tir.

Le Tricolore a fait mal à ses rivaux avec deux buts inscrits en infériorité numérique, ceux d’Armia et de Toffoli. Après cinq matchs, les hommes de Julien ont inscrit quatre buts alors qu’ils se défendaient avec un homme en moins sur la glace. Encore une fois, c’est beaucoup de buts.

Kotkaniemi impliqué

Julien l’avait dit en matinée. Il se réjouissait de la contribution de ses quatre trios, rappelant que la menace ne venait jamais des mêmes joueurs.

Mais pour un deuxième soir d’affilée, le trio de Jesperi Kotkaniemi a connu du succès. À cinq contre cinq, Toffoli et Armia ont surpris le jeune Thatcher Demko. Sur les deux séquences, Kotkaniemi s’est retrouvé au cœur de l’action même si on peut lire une seule passe pour le numéro 15 sur la feuille de pointage.

En première période, Kotkaniemi a exercé une très bonne pression sur le défenseur Brogan Rafferty pour ouvrir la porte à un revirement menant au but de Toffoli.

Une défense inexpérimentée

Il y avait deux absences importantes dans le camp des Canucks. Les défenseurs Alexander Edler et Travis Hamonic ont déclaré forfait. Travis Green s’est ainsi retrouvé avec une très jeune brigade de défenseurs.

SOMMAIRE DE LA RENCONTRE

3e période

20:00 - Fin de la rencontre.

18:55 - ET COMPTE! Ben Chiarot marque à l'aide d'un lancer de la pointe! C'est 7-3!

17:32 - Tyler Myers assène une mise en échec dangereuse à la tête de Joel Armia, qui quitte vers le vestiaire. Punition majeure (5 min) aux Canucks.

14:42 - Punition aux Canucks pour avoir eu un joueur en trop sur la glace. Supériorité Canadiens.

08:48 - Paul Byron rentre au vestiaire après avoir été atteint d'un tir de Shea Weber (il revient au banc quelques minutes plus tard).

Paul Byron quitte vers le vestiaire après avoir reçu un lancer de Shea Weber @CanadiensMTL — Renaud Lavoie (@renlavoietva) January 22, 2021

04:56 - BUT! Brandon Sutter déjoue complètement Alexander Romanov et loge la rondelle par-dessus l'épaule gauche de Jake Allen. 6-3 Canadiens.

00:01 - Bo Horvat remporte la mise au jeu face à Phillip Danault.

00:00 - Début de la troisième période.

2e période

20:00 - Fin de la période.

16:30 - Joel Armia, avec un sublime revers, fait 6-2 CH! Quelle période!

15:05 - ET COMPTE! Jake Evans ajoute au carnage avec un tir parfait neuf secondes plus tard! 5-2 CH!

14:56 - ET COMPTE! Nick Suzuki lance, Josh Anderson pousse le retour! 4-2 CH!

09:16 - Autre punition à Tyler Myers. Le CH de retour en attaque massive.

07:01 - Phillip Danault chassé à son tour pour avoir fait trébucher Nils Hoglander. Supériorité Canucks. (1/5)

02:09 - Punition à Nick Suzuki pour coup de bâton. On sera à 4 contre 4 pour 1:30. (1/4)

01:43 - Punition à Adam Gaudette pour avoir cinglé Phillip Danault. Supériorité Montréal. (0/3)

01:13 - ET COMPTE! TOFFOLI s'échappe en INFÉRIORITÉ numérique! 3-2 CH

00:48 - Problème de tableau indicateur, qui retarde le match de quelques minutes.

00:00 - Début de la période.

1re période

16:50 - Tyler Myers chassé pour obstruction. Supériorité MTL en fin de 1re période!

12:44 - On jouera à 4 contre 4 puisque Ben Chiarot et Jake Virtanen sont au banc pour rudesse.

07:13 - BUT! Bo Horvat profite d'une supériorité pour ramener une fois de plus les deux clans à la case départ. 2-2

06:42 - Punition à Brett Kulak pour avoir cinglé Brock Boeser. Les Canucks retournent sur l'attaque massive. (1/2)

05:27 - ET COMPTE! Sur un superbe jeu de Tyler Toffoli, Joel Armia marque en infériorité numérique! C'est 2-1 Canadiens avec Jonathan Drouin toujours au cachot!

03:55 - Jonathan Drouin est chassé pour avoir accorché J.T. Miller. Supériorité Canucks (0/1)

03:20 - BUT! L'autre héros de la veille Bo Horvat crée l'impasse 1-1.

01:54 - ET COMPTE! Tyler Toffoli n'a pas dit son dernier mot! Il ouvre la marque 1-0 tôt face aux Canucks!

00:01 - Phillip Danault gagne la mise au jeu initiale devant Bo Horvat.

00:00 - Début de la rencontre.