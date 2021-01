Un gardien de premier plan échangé dans la LHJMQ

Les Sea Dogs de Saint John ont acquis jeudi le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda Zachary Émond en retour de deux choix au repêchage.

Sélectionné au sixième tour du repêchage de la Ligue nationale (LNH) par les Sharks de San Jose en 2018, l’athlète de 20 ans rejoindra la formation néo-brunswickoise au sein de laquelle évolue Vladislav Kotkov, un autre membre de l’organisation des «Requins». Cette saison, Émond a présenté un dossier de 3-4-3, une moyenne de buts alloués de 3,57 et un taux d’efficacité de ,886.

C’est toutefois en 2018-2019 qu’il a savouré ses meilleurs moments dans la LHJMQ. En tant que substitut de Samuel Harvey, il avait conservé une fiche étincelante de 24-0-1, aidant les Huskies à gagner le titre du circuit Courteau et la coupe Memorial.

«Zachary a beaucoup d’expérience et rehaussera notre leadership dans le vestiaire, a déclaré le directeur général des Sea Dogs, Trevor Georgie, par voie de communiqué. Il a le curriculum vitae d’un gagnant et le bagage d’un camp d’entraînement de la LNH. Il a aussi fait partie d’une équipe ayant remporté la coupe du Président et le championnat national junior. Nous accordons une valeur importante aux joueurs qui ont décroché des titres et qui peuvent donner [au gardien] Noah [Patenaude] et aux autres joueurs de la sagesse.»

En 2019-2020, Émond a maintenu un bilan de 25-23-4, ainsi qu’une moyenne de 3,16 et un taux de ,908.

Saint John a cédé une sélection de quatrième tour en 2023 et une autre de sixième ronde en 2022 dans cette transaction.