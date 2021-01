Les Hurricanes ont confiance de pouvoir revenir rapidement

Alors que cinq de leurs joueurs suivent le protocole de la COVID-19 et que trois de leurs matchs ont été reportés, les Hurricanes de la Caroline espèrent pouvoir reprendre l’entraînement cette fin de semaine et effectuer leur retour au jeu dans les prochains jours.

En effet, Jordan Staal, Jordan Martinook, Jaccob Slavin, Teuvo Teravainen et Warren Foegele sont présentement en isolement. Les installations de l’équipe ont été fermées.

«Pour l’instant, c’est au jour le jour, a dit le directeur général Don Waddell lors d’une visioconférence jeudi. J’imagine que ça restera fermé demain [les installations], mais j’espère que nous pourrons reprendre graduellement cette fin de semaine. Peut-être pas avec l’équipe complète, mais recommencer à faire certaines choses et, progressivement, aller vers des entraînements complets pour être prêts à jouer la semaine prochaine.»

Le travail continue

De son côté, l’instructeur-chef Rod Brind’Amour tente de garder son équipe prête et active. Il espère toutefois que la pause forcée ne sera pas trop longue, ce qui pourrait évidemment nuire à sa formation en cette courte saison.

«Nous essayons de faire le mieux que nous le pouvons. On poursuit le travail comme tous les jours et la pratique d’aujourd’hui a eu lieu sur Zoom, a-t-il indiqué. Maintenant, ils doivent trouver le moyen de rester en forme chacun de leur côté. Bill Burniston [le responsable du conditionnement physique] se promène et va porter des vélos. On essaie de faire le mieux possible avec la situation.»

«Je crois que nous comprenions tous qu’une chose comme ça pouvait arriver. On n’a qu’à regarder dans les autres sports. C’est difficile de trouver une équipe qui n’a pas été affectée d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas tant ce qui arrive, mais plutôt la manière dont nous gérons la situation [qui est importante].»

«Est-ce que nous serons au meilleur de notre forme après ça? Probablement pas. Nous devrons trouver des moyens de rattraper le temps perdu, a poursuivi Brind’Amour. Je crois en ce groupe et je pense que nous pouvons trouver une manière de passer à travers ça et d’en sortir plus forts, à différents points de vue. Ce n’est idéal pour personne. On a des gars à Nashville qui ne peuvent pas sortir de leurs chambres d’hôtel. C’est difficile. Je compatis avec eux.»

Les Hurricanes ont remporté leur premier match face aux Predators 4 à 2, lundi, à Nashville avant de voir la rencontre du lendemain reportée en raison de risques liés à la COVID-19. Les duels contre les Panthers de la Floride prévus ce jeudi et samedi ont également été reprogrammés. Le prochain affrontement de l’équipe est maintenant prévu mardi contre le Lightning de Tampa Bay, en Caroline.