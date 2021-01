La prison pour un ancien gardien de la LNH?

L’ex-gardien Tommy Salo devra purger une peine d’emprisonnement de deux mois, sauf s’il obtient gain de cause en appel, après avoir été reconnu coupable mercredi de conduite avec les facultés affaiblies.

L’homme de 49 ans a été condamné par la cour du district de Västeras, en Suède, relativement à un accident de voiture survenu en août dernier. Il avait heurté un garde-fou situé au milieu d’une autoroute entre les villes de Strömstad et de Surahammar. Des témoins avaient remarqué sa conduite erratique et lente entre les voies de la chaussée avant le choc. Lorsque les policiers l’ont interpellé, son taux d’alcoolémie dépassait largement la limite légale.

«Je ne peux pas contester cela. Le contenu de l’échantillon est là. C’est bizarre que je sois encore en vie», a dit Salo devant le tribunal, selon des propos rapportés par le site rt.com.

Toutefois, l’ex-membre de la formation nationale suédoise a rejeté les conclusions d’un rapport affirmant qu’il s’était arrêté plusieurs fois pour prendre des gorgées d’alcool au volant.

«Ce n’est pas vrai. J’ai bu beaucoup durant mes deux jours sur la côte ouest et j’avais bu la soirée précédente. Je suis revenu à la maison plus tôt que prévu, a-t-il expliqué. Il y avait beaucoup de boisson. J’essaie de vous dire ce que je me rappelle. Je ne me souviens pas pourquoi j’ai immobilisé le véhicule, mais selon moi, c’est que je l’ai seulement stoppé.»

«Je ne me rappelle plus de rien concernant le voyage ou la vitesse, a-t-il ajouté. Ce que je sais, c’est que la température d’été était magnifique et que j’ai parlé beaucoup au téléphone.»

N’ayant pas d’antécédents criminels avant cette histoire, Salo devrait aller en appel pour tenter de réduire sa peine. Dans la Ligue nationale de hockey, le gardien a évolué pour les Islanders de New York, les Oilers d'Edmonton et l'Avalanche du Colorado, entre 1995 et 2004.