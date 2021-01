Les changements apportés chez les Oilers d'Edmonton au cours des derniers mois n'ont pas porté fruit jusqu'à présent, c'est le moins que l'on puisse dire.

La formation albertaine affiche en effet un dossier de 1-3-0 en quatre rencontres et le jeu est décousu dans toutes les zones. Voilà qui est dommage pour le capitaine Connor McDavid qui mérite mieux, selon Michel Bergeron.

«Ça me fâche!, a-t-il lancé lors de son segment Sans Filet, mercredi soir. Pauvre McDavid! En plus, là, Leon Draisaitl tente de jouer comme McDavid en transportant la rondelle d'un bout à l'autre.

«Depuis qu'ils sont allés chercher Kyle Turris, ou touriste devrais-je dire parce qu'il a l'air d'un touriste... il joue beaucoup trop, ça n'a pas sa place.»

Le joueur de centre de 31 ans joue plus de 16 minutes par rencontre depuis le début de la campagne et il n'a aucun point au compteur en plus de présenter un différentiel de -4.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.